Законопроект щодо реінтеграції Донбасу АП узгоджує зі США, Німеччиною і Францією – Єлісєєв

Законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу Адміністрація президента узгоджує із «ключовими партнерами» США, Німеччиною і Францією. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

Таким є доручення Ради національної безпеки і оборони, зауважив Єлісєєв.

За його словами, перша реакція західних партнерів щодо законопроекту була «обнадійливою».

«Наразі ми за вчорашнім дорученням РНБО працюємо в контакті з нашими ключовими партнерами США, Німеччиною, Францією задля того, щоб з ними узгодити і скоординувати проект. Тому що він дійсно стосується Мінського процесу, урегулювання, і для нас дуже важливо, щоб була підтримка цього проекту нашими партнерів. Ми вже отримали першу, я сказав би, обнадійливу реакцію з боку партнерів. Будемо працювати далі», – зазначив Єлісєєв.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донбасу може бути внесений у Верховну Раду у вересні.

14 червня президент України Петро Порошенко повідомив про доручення розробити законопроект щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення їх під контроль України. За його словами, законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Згодом в ефірі Радіо Свобода народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Рудик заявив, що в законопроекті про реінтеграцію Донбасу термін «АТО» можуть замінити на термін «самооборона держави».