Турчинов: законопроект про реінтеграцію Донбасу може бути внесений у Раду у вересні

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що законопроект про реінтеграцію окупованих територій Донбасу може бути внесений у Верховну Раду у вересні.

«Сподіваюся, на початку вересня проект буде внесений до парламенту. Відповідний законопроект був розроблений апаратом РНБО разом з експертами. Ми залучали до цього й представників депутатського корпусу, коаліції», – сказав Турчинов після засідання РНБО.

За його словами, розгляду документа передуватимуть консультації зі стратегічними міжнародними партнерами.

14 червня президент України Петро Порошенко повідомив про доручення розробити законопроект щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення їх під контроль України. За його словами, законопроект базується на умовах, закріплених у Мінських домовленостях.

Згодом в ефірі Радіо Свобода народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Рудик заявив, що в законопроекті про реінтеграцію Донбасу термін «АТО» можуть замінити на термін «самооборона держави».