Геращенко: Київ не має наміру обговорювати в Мінську законопроект про реінтеграцію Донбасу

Представник України в гуманітарній підгрупі Контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що українська сторона не має наміру обговорювати в Мінську проект закону про реінтеграцію окупованих територій Донбасу.

«У Мінську в рамках робочих груп обговорення законопроекту, звичайно, не заплановано і не буде, тому що це суверенне право України – удосконалювати своє законодавство для відновлення суверенітету і територіальної цілісності», – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Геращенко зазначила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу залишається в центрі уваги – найближчим часом його буде обговорювати у РНБО і у «парламентській неформальній мінській платформі».

14 червня президент України Петро Порошенко повідомив про доручення розробити законопроект щодо реінтеграції окупованих територій Донбасу, який передбачатиме низку заходів із повернення їх під контроль України. За його словами, законопроект базується на умовах, закріплених в Мінських домовленостях.

Цього тижня в ефірі Радіо Свобода народний депутат України від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Рудик заявив, що у законопроекті про реінтеграцію Донбасу термін «АТО» можуть замінити на термін «самооборона держави».