Закон про реінтеграцію Донбасу і визначення Росії як агресора майже підготували – Ірина Луценко

Представник президента України у Верховній Раді України заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу на 99 відсотків готовий на внесення до парламенту.

Щодо цього документа відбулися й консультації з партнерами України в «нормандському форматі», до таких консультацій залучили і США, в них брали участь експерти і фахівці, сказала вона в ефірі телевізійного «5-го каналу».

Вона також наголосила, що в новому законі вперше на законодавчому рівні буде введено поняття про Росію як країну-агресор. За словами Ірини Луценко, цей крок разом зі згадкою в документі про статтю 51 Статуту ООН про право на самооборону означає, що в Україні відбувається не війна, а саме самооборона. Це, сказала вона, необхідно для отримання коштів від Міжнародного валютного фонду і заохочення інвесторів.

Також, сказала представник президента в парламенті, закон передбачає, що Україна не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити становище на сході України, де триває підтримувана Росією гібридна агресія з участю і під керівництвом російських військових, і визначити кроки для повернення контролю за окупованими територіями. Президент України Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що такий документ готується. Зокрема, за повідомленнями, йшлося про те, що нині чинну «антитерористичну операцію» проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу можуть замінити на режим «самооборони держави».