Турчинов заявив про повну готовність законопроекту про реінтеграцію Донбасу

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України.

«Що стосується закону про деокупацію, – він повністю готовий. Ви знаєте, що за рішенням РНБО два місяці тому, є доручення Міністерству закордонних справ провести консультації з нашими партнерами. Я сподіваюся, що до початку сесійних засідань (5 вересня – ред.) ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради», – сказав Турчинов.

Раніше Турчинов уже висловлював сподівання, що законопроект вдасться підготувати до розгляду в парламенті на початку вересня після консультацій зі стратегічними міжнародними партнерами.

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв уточнював в ефірі Радіо Свобода, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу адміністрація президента на доручення РНБО узгоджує з «ключовими партнерами» України – США, Німеччиною і Францією. За його словами, перша реакція західних партнерів щодо законопроекту була «обнадійливою».

У понеділок представник президента України у Верховній Раді України Ірина Луценко заявляла, що законопроект про реінтеграцію Донбасу «на 99,9 відсотка» готовий до внесення до парламенту. Вона також наголосила, що в новому законі вперше на законодавчому рівні буде введено поняття про Росію як країну-агресор. За словами Ірини Луценко, цей крок разом зі згадкою в документі про статтю 51 Статуту ООН про право на самооборону означає, що в Україні відбувається не війна, а саме самооборона. Це, сказала вона, необхідно для отримання коштів від Міжнародного валютного фонду і заохочення інвесторів.

Також, сказала представник президента в парламенті, закон передбачає, що Україна не несе відповідальності за ситуацію на тимчасово окупованих територіях.

Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити становище на сході України, де триває підтримувана Росією гібридна агресія з участю і під керівництвом російських військових, і визначити кроки для повернення контролю за окупованими територіями. Президент України Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що доручив розробити такий документ, що, за його словами, базується на умовах мінських домовленостей. Зокрема, за повідомленнями, йшлося про те, що нині чинну «антитерористичну операцію» проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу можуть замінити на режим «самооборони держави».