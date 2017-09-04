Закон про реінтеграцію Донбасу до Ради ще не подали – Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що на сьогодні закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу до Верховної Ради не подали.

«Станом на сьогодні документ ще не подали, відповідно – він ще не може бути включений до порядку денного. Але я сподіваюся, що найближчим часом він з’явиться на розгляді Верховної Ради», – сказав він після погоджувальної ради.

Парубій нагадав, що попередньо цей законопроект має розглянути РНБО, а потім його мають передати до Ради.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов 30 серпня заявив, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Він також висловив сподівання, що до початку сесійних засідань (5 вересня – ред.) ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради.

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв уточнював в ефірі Радіо Свобода, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу адміністрація президента на доручення РНБО узгоджує з «ключовими партнерами» України – США, Німеччиною і Францією. За його словами, перша реакція західних партнерів щодо законопроекту була «обнадійливою».

Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити ситуацію на частині Донбасу, де від квітня 2014 року триває збройний конфлікт. Президент України Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що доручив розробити такий документ, що, за його словами, базується на умовах мінських домовленостей. Зокрема, за повідомленнями, йшлося про те, що нині чинну «антитерористичну операцію» проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу можуть замінити на режим «самооборони держави».