Досі не бачив законопроекту про «деокупацію» – голова адміністрації Донеччини

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що досі не бачив проект закону про відновлення суверенітету над окупованою територією Донбасу, який розробляється у президента.

В ефірі Радіо Донбас.Реалії він зазначив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу досі не внесений на розгляд Верховної Ради через те, що в ньому багато недоліків.

«Думаю, що коли більш концептуально цей законопроект буде, то він, безумовно, в тому числі, буде надісланий до Донецької військово-цивільної адміністрації, і ми розглянемо, – сказав Жебрівський. – Це прерогатива президента, і він має визначатися, чи вважає він за потрібне направляти (до ВЦА – ред.), чи не вважає… На цьому етапі він, мабуть, не вважає за потрібне».

«Я про це оголосив (про свої пропозиції – ред.); чи готовий (президент – ред.) дослухатися до цього – принаймні, зворотної відповіді не маю», – додав він.

Раніше Павло Жебрівський в ефірі Радіо Свобода заявляв про те, що було б правильним зробити єдину військово-цивільну адміністрацію на дві області, Луганську і Донецьку. На його думку, керівник цієї військово-цивільної адміністрації повинен бути не нижчим від рівня заступника секретаря РНБО і, в тому числі, членом уряду, щоб питання, які є на тих територіях, невідкладно опрацьовувати. Крім цього, вважає він, першим заступником повинна бути військова людина, яка повинна здійснювати військову операцію.

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