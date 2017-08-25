Введення миротворців ООН на Донбас блокує Росія – Пристайко

Ведення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі блокує Росія, заявив в ефірі Радіо Свобода перший заступник міністра закордонних справ України, голова місії України при НАТО Вадим Пристайко.

За його словами, український уряд розглядає різні додаткові механізми припинення війни на Донбасі.

«Якщо мінські угоди за три роки не призвели до миру, то, можливо, є якісь додаткові механізми, які ми маємо вжити, як український уряд, щоб забезпечити мир нашому народові. Саме тому ми говоримо і про миротворчі сили у будь-якому форматі… Обговорювався варіант озброєння місії ОБСЄ (нинішньої або нової) легкою зброєю, щоб вони почувалися більш впевнено і могли відвідати ті місця, які мають відвідати. Інший варіант – забезпечення (Донбасу – ред.) миротворцями ООН. Безумовно, ми знаємо хто це блокує – та ж Росія, яка стоїть за спиною у бойовиків», – заявив Пристайко.

Раніше речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесові реалізації «Мінська-2».

Про те, що Україна восени вийде з ініціативою про введення миротворців ООН на непідконтрольні території Донбасу на сесії Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй, заявив у вівторок, 22 серпня президент України Петро Порошенко.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових та інші докази її причетності до воєнних дій у регіоні, і заявляє, що на непідконтрольних Києву територіях можуть бути хіба що російські «добровольці», на яких вона не має зовсім ніякого впливу.

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.