Єльченко: Порошенко в ООН порушуватиме питання про миротворчу місію на Донбасі

Представник України в ООН Володимир Єльченко заявляє, що президент України Петро Порошенко в ООН порушуватиме питання щодо запровадження миротворчої місії на Донбасі. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

«Порошенко буде виступати в Генасамблеї, є сенс викласти наше бачення. Справа не в тому, подобається це Росії чи ні, ми маємо право на власні переконання, ми їх будемо просувати і в рамках Генасамблеї також. Президент України буде виступати 20 числа (вересня – ред.) у Раді безпеки ООН, буде спеціальне засідання присвячене миротворчості. Думаю, це буде ще одна нагода сказати про наше бачення ролі ООН на Донбасі», – сказав Єльченко.

«Це питання дуже складне… до моменту, поки цей конфлікт не буде заморожений, тобто припиняться бойові дії, думаю, жодна країна не дозволить собі відправити своїх миротворців, які б діяли в умовах активних бойових дій», – додав дипломат.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, підбиваючи підсумки саміту БРІКС у Китаї, заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. Путін також заявив, що це питання «не може бути вирішено без прямого контакту з представниками «самопроголошених республік» «ДНР» та «ЛНР», як він назвав підтримувані Росією сепаратистські збройні угруповання. Російський президент також повідомив, що доручив російському МЗС внести проект резолюції щодо миротворців на Донбасі на розгляд Ради безпеки ООН.

Водночас в МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії. Українські дипломати наголошують, що на Донбасі під виглядом миротворців не може бути присутній військового чи іншого персоналу сторони-агресора (Росія – ред), а також не може бути мови «про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО за підтримки, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з боку Росії».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.