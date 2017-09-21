Що можна сказати про підсумки зустрічі президентів України і США

Зустріч президентів України і США відбувалась в Нью-Йорку, куди президент України ще 18 вересня прибув для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. В зустрічі президентів також взяли участь віце-президент США Майк Пенс, державний секретар США Рекс Тіллерсон, спеціальний представник президента США по Україні Курт Волкер та інші офіційні особи – як з американського, так і з українського боку.

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На початку зустрічі президент США Дональд Трамп відзначив прогрес, якого досягла Україна за останній час.

У відповідь президент України Петро Порошенко наголосив на важливості українсько-американської співпраці.

Як зазначає політолог Михайло Басараб, за підсумками зустрічі головний акцент у своїй короткій промові Петро Порошенко зробив на перспективах миротворчої операції на Донбасі.

Президент України найбільше зупинився на тому, що президент США безумовно підтримав ініціативу щодо миротворців на Донбасі

«Розповідаючи про результати перемовин, як на мене, президент України найбільше зупинився на тому, що президент США безумовно підтримав ініціативу щодо миротворців на Донбасі. Все інше, що казав Порошенко після зустрічі, мені здається, було використано в якості загальних фраз», – каже експерт.

Американська військова допомога – оптимістичний і скептичний ракурси

Як зазначив посол України в США Валерій Чалий, який був присутній на зустрічі президентів, важливим є те, що між главами держав встановився контакт, а також є розуміння щодо того, як треба реагувати на виклики безпеці. Натомість Михайлові Басарабу все видається не таким однозначним.

Те, що Трамп не став особисто коментувати тему миротворців на Донбасі, означає, що адміністрація президента США наразі дуже обережно ставиться до цієї ініціативи

«Те, що Трамп не став особисто коментувати тему миротворців на Донбасі, означає, що адміністрація президента США наразі дуже обережно ставиться до цієї ініціативи. Тобто, є підстави вважати, що на сьогоднішній день не все так безхмарно, не все так однозначно і не обов’язково закінчиться якимось «хеппі-ендом», – наголошує політичний оглядач.

В Україні від візиту Петра Порошенка до США чи не найбільше чекали інформації саме щодо аспектів військової співпраці – якою саме буде допомога Україні з боку США. Умовно можна виділити дві основні точки зору з цього питання – оптимістичну і скептичну.

За словами оптимістів, у Росії мало не істерика через те, що Україна нарешті має отримати таку значну допомогу в галузі оборони – 500 мільйонів доларів. Натомість скептики зазначають, що йдеться про допомогу на півтора роки. До того ж, російський оборонний бюджет становить близько 60 мільярдів доларів, а український – 5,5 мільярдів доларів. Звісно, американська допомога на такому тлі виглядає серйозно, але принципово не змінює ситуацію в українсько-російському протистоянні.