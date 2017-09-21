Порошенко: під час зустрічі з Трампом обговорилися питання в сфері безпеки

Президент України Петро Порошенко заявляє, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорилися питання в сфері безпеки.

«Надзвичайно важливо, що є спільне бачення нової якості співпраці в питанні безпеки. Ми детально обговорили всі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з військовою академією West-Point та завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інститутами», – сказав Порошенко після зустрічі з Трампом.

Він також повідомив про домовленість надалі співпрацювати в проведенні реформ.

«Для мене було дуже важливо почути повну, дуже потужну підтримку реформ, що відбуваються в Україні, і позитивну оцінку результатів…І ми домовилися, що наша співпраця у підтримці реформ буде ефективно тривати», – додав Порошенко.

Водночас президент США Дональд Трамп під час відкритої для преси частини зустрічі з Порошенком похвалив Україну за прогрес.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Візит триватиме до 21 вересня.