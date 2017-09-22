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22 Вересень 2017, Київ 19:55
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«Підтримка американцями України буде ще сильнішою» – екс-посол України у США

«Підтримка американцями України буде ще сильнішою» – екс-посол України у США
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Президент України Петро Порошенко заявив, що США повністю підтримали пропозиції України щодо введення миротворчої місії на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Підсумки зустрічі президентів України і США у програмі «Ваша Свобода» аналізували Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол України; Олександр Моцик, посол України у США (2010 – 2015 роки); Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України (1998–2000 і 2005–2007 роки).

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