«Підтримка американцями України буде ще сильнішою» – екс-посол України у США

Президент України Петро Порошенко заявив, що США повністю підтримали пропозиції України щодо введення миротворчої місії на непідконтрольній українській владі частині Донбасу. Підсумки зустрічі президентів України і США у програмі «Ваша Свобода» аналізували Володимир Хандогій, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний і повноважний посол України; Олександр Моцик, посол України у США (2010 – 2015 роки); Борис Тарасюк, міністр закордонних справ України (1998–2000 і 2005–2007 роки).