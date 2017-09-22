Трамп і Порошенко говорили про боротьбу з корупцією та досягнення миру на сході України – Білий дім

Білий дім пізно ввечері 21 вересня за часом Вашингтона оприлюднив повідомлення за підсумками зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

«Президент Трамп привітав реформи в Україні, які сприяли економічному зростанню та її оборонному потенціалу, і закликав президента Порошенка продовжувати працювати над усуненням корупції та покращенням бізнес-клімату в його країні. Президент Трамп підтвердив американську підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президент Трамп та президент Порошенко обговорили шляхи досягнення миру на сході України», – йдеться в повідомленні.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом обговорювалися питання в сфері безпеки.

«Надзвичайно важливо, що є спільне бачення нової якості співпраці в питанні безпеки. Ми детально обговорили всі напрямки розширення цієї співпраці, починаючи від співпраці з військовою академією West-Point та завершуючи співпрацею з Міноборони США та іншими інститутами», – сказав Порошенко після зустрічі з Трампом.

Він також повідомив про домовленість надалі співпрацювати в проведенні реформ.

«Для мене було дуже важливо почути повну, дуже потужну підтримку реформ, що відбуваються в Україні, і позитивну оцінку результатів…І ми домовилися, що наша співпраця у підтримці реформ буде ефективно тривати», – додав Порошенко.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Візит тривав до 21 вересня, наступним пунктом американського турне Порошенка є візит до Канади.