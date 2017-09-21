Миротворці на Донбасі – це фейк – Хомаха

Розміщення миротворців на Донбасі, скоріш за все, буде заблоковане Росією і точно не поверне Україні її території, впевнений політолог Вадим Хомаха. Натомість представник фонду «Відродження» Євген Бистрицький запевняє: рухи України в цьому напрямку виправдані і дадуть користь.

Очікується, що зустріч Петра Порошенка із президентом США Дональдом Трампом буде, зокрема, й логічним продовженням виступу президента України на саміті Ради безпеки ООН напередодні. Тоді він заявив про необхідність розмістити миротворчий контингент ООН на Донбасі, аби зупинити злочини проти мирного населення.

Якщо трагедія такого масштабу не виправдовує миротворчої присутності ООН, то що ж тоді має виправдовувати?

«Вбити можуть лише за те, що хтось відвідує не ту церкву, говорить не тією мовою – чи просто незгідний. І якщо трагедія такого масштабу не виправдовує миротворчої присутності ООН, то що ж тоді має виправдовувати? – питає Порошенко. – У цьому зв’язку хотів би підтвердити мій запит до цієї Ради розгорнути миротворців на Донбасі – необхідно рухатися вперед цим шляхом, чим швидше, тим краще».

Натомість політолог та спеціаліст центру Digests & Analytics Ukraine Вадим Хомаха у виправданість цього запиту не вірить. На його думку, подібні заяви з боку Порошенка означають фактичне визнання недієвості Мінських угод.

Введення миротворчого контингенту ООН – це фейк

«Введення миротворчого контингенту ООН на Донбасі, на мій погляд – це фейк. В будь-який момент Росія, яка є членом Ради безпеки ООН, може заблокувати, якщо це не буде їй вигідно», – впевнений він. Натомість, якщо Росія не опиратиметься резолюції, це означатиме, що рішення Ради безпеки відповідає її інтересам. Крім того, Хомаха нагадує про фінансову сторону питання.

Для введення миротворчих сил має бути дуже велика сума з бюджету ООН, який фінансує як Росія, так і Сполучені Штати

«Для введення миротворчих сил ООН на Донбас має бути дуже велика сума грошей, яку потрібно виділити з бюджету ООН, який фінансує як Росія, так і Сполучені Штати», – каже він. таким чином, якщо Москва фінансуватиме розміщення миротворців, це дасть їй більше підстав для того, щоб забезпечити наявність серед них своїх військових і таким чином фактично легалізувати присутність російського військового контингенту на Донбасі, застерігає він.

Миротворці ООН жодного разу такі конфлікти не вирішували

«Жодна країна дипломатичним шляхом не звільняла своєї території. Є єдиний спосіб: ми повинні самі звільнити ці території. Нам можуть допомогти, але миротворці ООН жодного разу такі конфлікти не вирішували», – стверджує експерт. На його думку, конфлікт не закінчується саме через брак політичної волі з боку української влади.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Євген Бистрицький впевнений, що спроба військового вирішення призвела б лише до збільшення кількості жертв.

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Радикальна позиція веде в глухий кут

«Радикальна позиція пана Хомахи веде в той глухий кут, після якого починається вже гаряча війна, де можуть загинути буквально мільйони людей», – впевнений він. Однак він погоджується із браком ефективної внутрішньої політики щодо окупованих територій, через який вони втрачаються не лише фактично, а й ментально:

«Такої стратегії й тактики – як наблизити інтереси населення, яке живе на окупованих територіях, до інтересів України – поки що не видно», – визнає Бистрицький.

Але, додає він, ініціатива щодо миротворчої місії все ж має сенс. Вона не тільки демонструє бажання України вирішити конфлікт, а й іде в ногу із кроками США:

Майкл Пенс ООН має зробити миротворчі місії ефективними, підзвітними, такими, що викликають довіру

«Майкл Пенс, віце-президент Штатів, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, яке присвячене миротворчим операціям, сказав: президент Трамп і я переконані, що ООН має зробити миротворчі місії ефективними, підзвітними, такими, що викликають довіру», – нагадав Бистрицький. Таким чином, ситуація в Україні може стати поштовхом для підвищення ефективності «блакитних шоломів», сподівається він.

Вадим Хомаха, однак, впевнений, що це вирішення проблем України за рахунок світової спільноти.

Україна виступає на міжнародній арені як жебрак

«Україна виступає зараз на міжнародній арені як жебрак, який щось вимагає, але навіть законодавчого визнання війни в Україні зараз немає», – нарікає він. Коріння проблеми, на думку політолога, в тому, що Україна досі офіційно не визнала події на своїх східних територіях війною.

«Коли країна ставить перед собою мету позбавитись агресії і визволити свою територію, своїх громадян, і вона над цим працює – це велика політика всередині країни. В Україні такої політики нема», – стверджує Хомаха.

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