Порошенко в ООН: Росія прагне легалізувати бойовиків і заморозити конфлікт на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що миротворчі пропозиції Москви є прикладом прагнення легалізувати бойовиків і заморозити конфлікт на Донбасі.

«Росія прагне обміняти мир в Україні на свободу України. Україна не прийме таку угоду. Нещодавні миротворчі пропозиції Москви є прикладом справжніх амбіцій Росії, яка прагне легалізувати своїх маріонеток і заморозити конфлікт», – сказав він на Генеральній асамблеї ООН.

«Крадіжка землі нашого народу, викрадення людей, ведення прихованої війни, збиття цивільного літака, поширення брехні. Чи це личить постійному члену Ради безпеки ООН? Росія не є контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою», – додав Порошенко.

5 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. У МЗС України після цієї заяви наголосили, що Росія спотворює ідею розгортання місії.

У російському проекті резолюції Ради безпеки ООН про створення миротворчої місії для українського Донбасу йдеться, зокрема, про те, що ця озброєна стрілецькою зброєю місія ООН буде вповноважена «виключно забезпечувати безпеку груп спостерігачів місії ОБСЄ», які здійснюють «цілодобовий моніторинг у зонах розведення сил і засобів сторін», а Рекомендації щодо місії, які мав би підготувати генеральний секретар ООН для розгляду на Раді безпеки ООН, мають бути узгоджені «з урядом України і з представниками окремих районів Донецької і Луганської областей України».

Російські пропозиції значно відрізняються від позицій України, а також Німеччини і Франції. Вони, зокрема, наголошують, що така місія має бути присутня на всій окупованій території, включно з нині непідконтрольною Києву лінією українсько-російського кордону, і узгоджувати її з сепаратистами неприпустимо.