Миротворці ООН можуть з’явитись на Донбасі за півроку – експерт

Якщо Генасамблея ООН все ж вирішить ввести миротворчу місію на Донбас, «блакитні шоломи» можуть з’явитись вже протягом шести-восьми місяців, прогнозує експертка Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнішова. Однак застерігає: надії на компроміс із Росією мало.

Експерт-міжнародник Інституту суспільно-економічних досліджень Юлія Курнішова пояснює, що зазвичай рішення щодо направлення миротворчих місій ухвалює Рада безпеки ООН. Однак є механізм, який дозволить президентові України Петрові Порошенку обійти це правило. За її словами, якщо ухвалення рішень в Радбезі блокується через позицію одного з постійних членів, резолюцію може ухвалити кваліфікована більшість Генеральної Асамблеї, каже вона.

Рішення може бути ухвалене ще під час цієї сесії Генеральної асамблеї

«Рішення може бути ухвалене ще під час цієї сесії Генеральної асамблеї, яка буде тривати кілька місяців. Воно може бути перенесене на екстрену зустріч, що також прописано», – припускає Курнішова.

Для того, щоб миротворці були розміщені на українсько-російському кордоні, необхідно, аби міжнародна спільнота визнала, що події на Донбасі – це не громадянська війна, а конфлікт між Україною та Росією, додає Курнішова.

Якщо резолюція буде проголосована розгортання такої місії можливе десь через шість-вісім місяців

«Якщо ця резолюція буде проголосована з позитивним результатом, то, за оцінками, розгортання такої місії можливе десь через шість-вісім місяців», – прогнозує експертка, але зазначає, що «блакитні каски» направляються в регіон лише після завершення військових дій. Тобто для того, аби завадити їхній появі, бойовикам достатньо буде в чергове порушити режим припинення вогню.

«З Росією не дуже велике поле для компромісу, – констатує Курнішова. – Хіба що вони можуть погодитись на те, щоб місія була на кордоні між Росією та Україною, але до неї входили росіяни, що неприйнятно для України».

Крім того, багато країн в Генасамблеї не поспішатимуть відкрито виступити проти Росії, побоюється вона.

Водночас міжнародний оглядач і блогер Ігор Айзенберг запевняє, що Україна має офіційну підтримку Сполучених Штатів:

Кілька офіційних представників Сполучених Штатів заявили, що фактично повторили українську позицію

«Це було добре видно, коли Росія внесла свою пропозицію розміщення миротворців лише на лінії зіткнення. Кілька офіційних представників Сполучених Штатів заявили, що ця пропозиція неприйнятна, і фактично повторили українську позицію», – нагадав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Раніше постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявляв, що Україна і США не висловили готовності працювати над російським проектом резолюції про миротворців на Донбасу. При цьому Небензя запевнив, що Росія буде «далі його просувати, коли для цього виникнуть умови».

США не підтримають розміщення миротворців на російських засадах – Айзенберг

Підтримка України Сполученими Штатами не обмежується узгодженою позицією щодо миротворців, наголошує Ігор Айзенберг. Так, нещодавно Сенат ухвалив законопроект, який передбачає надання Україні фінансової підтримки в обсязі 500 мільйонів доларів протягом кількох років. З них наступного року буде надано 150 мільйонів – значно більша сума за ту, яка планувалася, коли в оборонний бюджет США вперше внесли пункт видатків на підтримку України, зауважує оглядач.

В цьому законі прописано спеціальну допомогу в галузі кібербезпеки, допомогу протиповітряними радарами

«В цьому законі, до речі, прописано спеціальну допомогу в галузі кібербезпеки через те, що Україна дуже часто стає об'єктом російських хакерських атак, допомогу протиповітряними радарами тощо. Що важливо, залишається відкритою можливість надання Україні летальної зброї, якщо президент вирішить це», – перераховує Айзенберг.

Підтримка оборонної здатності України американцями, на його думку, ніяк не суперечить бажанню розмістити на Донбасі миротворчу місію.

США навряд чи підтримає розміщення миротворців на російських засадах

«США будуть підтримувати українську позицію щодо розміщення миротворців і, якщо Росія не погодиться на українську позицію, думаю, США навряд чи підтримає розміщення миротворців на російських засадах. Чи будуть миротворці – ми не знаємо, а допомогу Україні вже схвалено», – впевнений експерт.

Директор російського Центру політичних досліджень Північної та Східної Європи Олександр Ситін, тим часом, висловив сподівання, що Генасамблея дослухається до України, і миротворців розташують уздовж українсько-російського кордону. У протилежному випадку, впевнений він, конфлікт буде заморожений.

«Це стане визнанням у певному сенсі суб'єктності самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» – власне, станеться те, заради чого Росія і висунула цей проект із миротворцями», – побоюється він.

Ситін вважає, що розміщення миротворців на лінії розмежування з окупованими територіями нічого не дасть, але не готовий прогнозувати, чи вдасться Україні довести це на Генасамблеї ООН: на його думку, в ООН все ще «надто сильна готовність враховувати позицію Росії».

Натомість український політолог Юрій Лісничий не бачить у міжнародному праві норм, які б завадили Генасамблеї підтримати позицію України у питаннях щодо миротворців.

«Крім Північної Кореї, Ірану і ще Венесуели, можливо – таких відвертих у зовнішньополітичному плані партнерів Росії, – всі інші країни підтримали би, скажімо так, проукраїнський проект резолюції», – впевнений він, однак визнає, що поки не бачить, як цей проект буде втілюватись на практиці.

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