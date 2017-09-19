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19 Вересень 2017, Київ 21:12
Новини | Події

Порошенко обговорив з президентом Польщі Дудою питання миротворчої місії ООН на ДонбасІ

Петро Порошенко і Анджей Дуда, архівне фото

Президент України Петро Порошенко обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою питання запровадження миротворчої місії ООН на непідконтрольну частину Донбасу, а також дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко зустрівся з Дудою у рамках робочого візиту до Нью-Йорка (США).

«Значну увагу приділено реалізації Мінських домовленостей, а також розвитку подій на Донбасі та стану дотримання прав людини в окупованому Криму. Президенти також обговорили питання запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу», – йдеться в повідомленні.

Обговорювалися питання організації візиту президента Дуди в Україну до кінця поточного року, додають в Адміністрації президента.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США з метою участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як заявляв Порошенко, серед іншого, він планує порушити питання про введення миротворців ООН на окуповану частину Донбасу.

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