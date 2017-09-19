Сенат США схвалив виділення 500 мільйонів доларів Україні на безпеку і оборону

Сенат США 18 вересня підтримав законопроект про оборонну політику в розмірі 700 мільярдів доларів, в якому міститься заклик до Пентагону боротися з російською пропагандою і передбачене виділення Україні 500 мільйонів доларів для підтримки у безпековій та оборонній сферах. Законопроект також дозволяє лікування поранених українських військовослужбовців у військових шпиталях США.

«Проект закону санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру. До нього також включено положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації у медичних установах Сполучених Штатів поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних та військово-морських сил нашої держави», – написав у Twitter президент України Петро Порошенко.

Рішення Сенату США він назвав «важливою звісткою» перед його зустріччю з президентом США Дональдом Трампом.

«Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією, військово-морські протимінні засоби, кораблі прибережної дії та берегової охорони», – додав Петро Порошенко.

Загалом законопроект про оборону США має 1215 сторінок і передбачає, що Міністерство оборони має доповідати Конгресу про спроби Росії поширювати «дезінформацію або пропаганду через додатки в соціальних мережах або пов’язані з Інтернетом засоби» членам збройних груп з «імовірним наміром завдати шкоди Сполученим Штатам або надати переваги владі Російської Федерації».

В законопроекті про оборону пропонується Пентагону витратити близько 100 мільйонів доларів на поглиблення співпраці США в сфері безпеки з країнами Балтії – Естонії, Латвії та Литви.

Документом також передбачено виділення 60 мільярдів доларів на фінансування місій військового характеру в Іраку, Сирії, Афганістані та інших місцях, а також 8,5 мільярди доларів для подальшого нарощування систем протиракетної оборони США.

На розробку нової «крилатої ракети» США, що викликало суперечки серед експертів, Міноборони передбачено 65 мільйонів доларів у відповідь на заяви про те, що Росія порушує договір 1987 року про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Росія такі повідомлення заперечує.

Законопроект також містить положення, яке розширює заборону уряду на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» на комп’ютерах держустанов, для яких передбачено 90 днів, щоб почати видалення відповідного програмного забезпечення. Кремль засудив цю заборону як порушення законів про міжнародну торгівлю. Засновник компанії Євген Касперський неодноразово заперечував, що його компанія, одна з найуспішніших технологічних фірм Росії, має зв’язки з російськими спецслужбами.

Законопроект здобув значну підтримку як серед демократів, так серед республіканців, хоча в ньому є і деякі суперечливі питання, як от, запропонована президентом Дональдом Трампом заборона на участь військових-трансгендерів у збройних силах США.

Деякі частини законопроекту Сенату мають бути узгоджені із законопроектом щодо оборонної політики, раніше ухваленим Палатою представників, хоча серйозних змін не очікується.