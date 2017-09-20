Рішення щодо летальної зброї для України може бути упродовж кількох тижнів – конгресмен США

Щоби війна на Донбасі закінчилась, достатньо, щоби Росія вивела звідти свої танки і вояків. Так вважає член Палати представників Конгресу США від Техасу республіканець Вільям Герд, який вдруге відвідував Україну, цього разу – в рамках «Ялтинської європейської стратегії». Він підтримує надання Україні летального озброєння і вважає, що це питання «може вирішитись за кілька тижнів, а не місяців». Про своє бачення ситуації в Україні він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ми не можемо розділяти Крим та Донбас, Росія має вивести усі війська і забрати техніку з обох регіонів. Це не була ініціатива сепаратистів, це – вторгнення на суверенну територію

– Що ж, я думаю, ми не можемо розділяти Крим та Донбас – це подібні питання. І питання в тому, що Росія має вивести усі війська і забрати техніку з обох регіонів. Для мене це не була ініціатива сепаратистів, це – вторгнення на суверенну територію. Я думаю, що росіяни повинні усвідомити: санкції триватимуть, і вони платитимуть свою ціну, аж поки не залишать ці два регіони.

І я також вірю, що США повинні почати передачу летального озброєння Україні. Це те, що Конгрес і, зокрема, Сенат погодили уже декілька років тому, і нещодавнім законом ми заохотили адміністрацію президента надати українцям летальне озброєння на 50 мільйонів доларів.

– Схоже на те, що зараз питання надання Україні летального озброєння обговорюється Сполученими Штатами серйозніше, аніж будь-коли раніше?

– У Конгресі говорили про це і підтримали рішення (щодо летальної зброї). Держдепартамент теж підтримує надання летальної зброї українцям. Генерал Маттіс, очільник Міністерства оборони США, виказав свою прихильність до цього питання. Я вірю, що… Знаєте, останнє слово залишається за Білим домом. (Адміністрація екс-президента США Барака Обами висловлювалась проти, Адміністрація чинного президента США Дональда Трампа поки має застереження і обговорює питання надання Україні летального озброєння – ред.).

Маючи таку суттєву підтримку, мені важко повірити, що наша (США – ред.) позиція не зміниться, зміниться, як на мене, вона дуже схильна до змін. І я думаю, що ми розберемося з цим впродовж тижнів, навіть не місяців.



– Як Ви розцінюєте зовнішню політику, яку Сполучені Штати зараз ведуть щодо України?

На сході України – сотні російських танків, це було вторгнення. І росіяни мають відповідати за це

– Що стосується України, апарат національної безпеки, сформований президентом, вже був в Україні кілька разів і усвідомлює реальність. Вона полягає в тому, що на сході України – сотні російських танків, що це було вторгнення. І росіяни мають відповідати за це. Той факт, що у вас задіяні у національній безпеці стільки людей, які співпрацюють з адміністрацією Трампа – це добре для України. І ви маєте підтримку Конгресу.

Вас підтримують республіканці і демократи – а це точно хороший знак для України

У Конгресі є не так багато питань, які мають однозначну підтримку обох партій. І підтримка України – одне з них. Вас підтримують республіканці і демократи – а це точно хороший знак для України.

– Ви спеціалізуєтесь на кібербезпеці і послідовно наполягаєте, що Сполучені Штати повинні більше протистояти таким викликам. Як Ви оцінюєте кіберзагрози з боку Росії?

США варто ще плідніше співпрацювати з Україною, коли мова заходить про російські кібератаки

– Я думаю, що США варто ще плідніше співпрацювати з Україною, коли мова заходить про російські кібератаки. Вони використовували кожен інструмент електронної боротьби на сході України. І ми маємо винести звідти уроки, але також протидіяти, коли бачимо, що Росія починає використовувати ті ж інструменти та техніки стосовно всього світу.

Тому я вірю, що східна Україна – це зараз висхідна точка електронного протистояння в світі. І ми, США, можемо вчитися в України того, як вона вирішує це питання.



– Як щодо миротворчої місії ООН, перспективи запровадження якої активно обговорюються? Вона може сприяти ситуації на Донбасі?

Якщо Росія хоче вирішити цей конфлікт, то їй треба зробити лише одну просту річ – піти

– Я вірю, що теоретично миротворці можуть допомогти вирішити конфлікт. Але в цьому випадку це не було конфліктом, це було вторгнення зі сторони росіян до іншої суверенної нації. І якщо Росія хоче вирішити цей конфлікт, то їй треба зробити лише одну просту річ – піти. Забрати війська, зброю і піти.

Саме так цей конфлікт або навіть ця війна має бути вирішена. І якщо миротворці можуть допомогти в цьому, тоді ми маємо втілити цю ідею. Але ми не повинні розділяти Крим і східну Україну і використовувати миротворців як спосіб легітимації порушення світового порядку Росією.

– Санкції діють на Росію, чи їхній ефект перебільшено?

Санкції можуть змусити Росію піти

– Я думаю, санкції можуть змусити Росію піти. Також я думаю, що те, що США постачає енергію Європі, може вплинути також. Російська економіка залежить від ціни на нафту більше, ніж будь-яка інша, тим більше, ніж економіка США з її профіцитом.

І зараз, якщо Конгрес дозволить нам експортувати неочищену нафту та зріджений нафтовий газ, це буде ще одним важелем, який органи енергетичної політики мають використовувати як важіль зовнішньої політики. І якщо ми продаватимемо більше газу в Європу, вгадайте, що станеться? Що цього не робитимуть росіяни. Ми всі знаємо, що Росія використовує нафту і газ як політичну зброю проти країн по всій Європі.

– Україна не імпортує російський газ майже два роки. Окрім реверсу з Європи, можливо, варто більше співпрацювати зі Сполученими Штатами щодо енергетики?

– Я сподіваюсь, що це – початок енергонезалежності. Ми також виявили, коли говорили про ядерне паливо для реакторів тут, в Україні, що для них може використовувати американське паливо, і це чудово. Той факт, що Україна імпортує й інші джерела енергії зі США – це хороший приклад. І якщо ми почнемо експортувати неочищену нафту та зріджений нафтовий газ дешевше в Європу, то для України це буде хорошою новиною, як і для будь-кого з регіону.