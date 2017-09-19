Від удару ракети по глядачах під час «Захід-2017» постраждали спостерігачі Білорусі?

Міноборони Росії заперечило повідомлення ЗМІ про те, що на військових навчаннях «Захід-2017» на полігоні «Лужский» під Петербургом стався випадковий запуск ракети «повітря – земля» з вертольота Ка-52 по глядачах. Раніше про це з посиланням на неназвані джерела повідомило видання 66.ru, опублікувавши відеозапис інциденту.

У прес-службі Західного військового округу заявили, що «18 вересня в рамках розіграшу епізоду практичних дій спільного стратегічного навчання «Захід-2017» ніяких пригод, пов’язаних з роботою армійської авіації, не було».

При цьому у відомстві підтвердили випадковий запуск ракети із вертольота Ка-52, проте, як стверджується, це сталося нібито «в інший час», а в результаті інциденту ніхто не постраждав. Повідомлення «про залпи по натовпу журналістів» і велику кількість тяжкопоранених військові назвали «навмисною провокацією або чиєюсь персональну дурістю».

Однак у мережі з’явилися документи, що побічно підтверджують: інцидент все-таки був.

Це не перша надзвичайна подія в рамках навчань «Захід-2017». 7 вересня під час планових навчальних стрільб із танка один зі снарядів вибухнув поруч із укриттям, в якому перебувало 6 військовослужбовців. Один із них загинув.

Відеозаписи стрільби з вертольотів з’явилися в інтернеті вранці 19 вересня. Джерело видання 66.ru заявило, що інцидент трапився «вчора або позавчора» на полігоні «Лужский», де 18 вересня побував Володимир Путін. У виданні припускають, що це було незадовго до візиту президента на полігон.

За інформацією 66.ru, двоє людей після залпу були госпіталізовані. За словами редактора порталу Олексія Землякова, відео надіслали до редакції очевидці: «У нас на порталі є кнопка «Розкажи новину», через неї прийшло відео з коментарем очевидця. Ми перевірили цю інформацію і опублікували».

За його словами, джерела видання підтвердили, що інцидент стався ще до візиту Володимира Путіна: «Точна дата невідома, наше джерело її не знає. Єдине, що повідомило, – це сталося або 17-го, або 18-го. Про журналістів інформація теж неточна, там написано: «ймовірно, журналісти». Те, що постраждали дві особи, підтвердилося. Кажуть, що зараз вони в госпіталі. Наскільки серйозні у них поранення, я не знаю».

За інформацією Міноборони Росії, на відеокадрах, які поширюються в соціальних мережах, зафіксований інший випадок – тоді екіпажі вертольотів в рамках льотно-тактичного навчання відпрацьовували вправу з ураження наземних цілей. «Системою наведення одного з вертольотів було здійснене помилкове захоплення цілі. В результаті влучання некерованої ракети отримав пошкодження один з вантажних автомобілів без людей», – повідомили в Західному військовому окрузі.

Засновник незалежної дослідницької групи Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Льовієв проаналізував кілька зйомок з навчань: кадри авіаудару і його наслідків, а також відео з кабіни вертольота. На його думку, цю інформацію про подію і відеосвідчення важко назвати фальшивкою і «провокацією».

Усі три відео відповідають одне одному за територією, на всіх трьох відео видно вантажівку, яка теж постраждала, з номерами колишнього Ленінградського військового округу

«Усі три відео відповідають одне одному за територією, на всіх трьох відео видно «Ниву» з номерами Служби спеціального зв’язку та інформації ФСО, на всіх трьох видно вантажівку, яка теж постраждала, з номерами колишнього Ленінградського військового округу. Відповідно, ми прийшли до висновку, що цей інцидент мав місце, і судячи з того, що на кадрах зображена машина Управління спеціального зв’язку та інформації ФСО, це стосується поточних подій, тобто дата інциденту – від 16 до 18 вересня», – вважає Льовієв.

На кадрах ми бачимо камуфляж і припускаємо, що це спостерігачі від Білорусії. Оскільки це спільні навчання Білорусі і Росії

За його словами, швидше за все, це дійсно сталося ще до приїзду на навчання президента Путіна. «Ми вважаємо, що це дійсно так, тому що ФСО і інші спецслужби, які охороняють президента, завжди приїжджають заздалегідь», – говорить експерт. На думку Руслана Льовієва, постраждалі, швидше за все, білоруські військові: «На кадрах ми бачимо камуфляж, при цьому досить незвичайний для російської армії, і припускаємо (але у нас немає доказів), що це спостерігачі від Білорусії. Оскільки це спільні навчання Білорусі і Росії, ймовірно, це спостерігачі від Білорусі».

Незалежний авіаційний експерт Вадим Лукашевич вважає, що від подібного не застраховані жодні військові навчання, але впевнений, що суспільство має право знати правду про те, що сталося.

Перед цим був випадок, ЗМІ про нього теж повідомляли, там танк вистрілив, був один убитий і кілька поранених

«Треба розуміти, що армія має справу зі зброєю, яка вбиває, й іншого застосування у цієї зброї немає, – каже він. – Звісно, під час навчань, коли ця зброя демонструється, застосовується, особовий склад вчиться з нею працювати, такі випадки можливі. Причиною може бути і людський фактор, тобто недостатня професійність, або якісь збої самої зброї. Перед цим був випадок, ЗМІ про нього теж повідомляли, там танк вистрілив, був один убитий і кілька поранених. На жаль, чим інтенсивніші навчання, тим такі події можуть траплятися частіше. Це, звичайно, сумно, але все-таки це армія, яка має якісь втрати і в мирний час. Інша справа, що пристойна армія їх має вкрай мало, а розхлябана або не навчена – набагато більше».

Вадим Лукашевич нагадує, що не так давно в Росії було ухвалено закон, який засекречує бойові втрати в мирний час, саме тому Міноборони всіляко намагається спростувати сам факт інциденту на навчаннях.

Cуспільство має знати про ці втрати. Ми, суспільство, повинні вирішувати, де наші війська перебувають, як вони воюють. Ми утримуємо армію, не Путін, не уряд, а ми з вами

«Але суспільство має право знати про ці втрати. Ці хлопці жирують на наші гроші, а їхнє головне завдання – не «гробити» одне одного на навчаннях, а захищати нас з вами. Я вважаю, саме ми, суспільство, повинні вирішувати, де наші війська перебувають, як вони воюють і так далі. І всі надзвичайні події повинні бути нам відомі. Зрештою, ми утримуємо армію, не Путін, не уряд, а ми з вами», – наголошує Вадим Лукашевич.

Російсько-білоруські спільні стратегічні навчання «Захід-2017» проходять 14–20 вересня на шести полігонах Росії і Білорусії. За офіційними даними, в них беруть участь до 12,7 тисячі військовослужбовців (зокрема, приблизно 10,2 тисячі на території Білорусії), близько 70 літаків і вертольотів, до 680 одиниць бойової техніки, в тому числі близько 250 танків, до 200 гармат, реактивних систем залпового вогню і мінометів.

Про значимість військових навчань «Захід-2017» і їхні стратегічні цілі каже військовий аналітик Олександр Гольц.

Білорусько-російські військові навчання відбуваються раз на два роки. А навчання «Захід» відбуваються один раз на чотири роки

– Білорусько-російські військові навчання відбуваються раз на два роки. А навчання «Захід» відбуваються один раз на чотири роки. Насправді це навчання Західного військового округу.

У Росії чотири військові округи, і кожен рік в якомусь із них по черзі відбуваються стратегічні навчання. І коли черга доходить до Західного військового округу, навчання з Білоруссю об’єднуються в загальний сюжет ось цими навчаннями «Захід».

​– А хто гіпотетичний противник Росії і Білорусії?

Спочатку передбачалося, що країни з вигаданими назвами – Вейшнорія, Лубенія і так далі – відчувають агресивні задуми щодо братнього білорусько-російського союзу і хочуть відірвати Білорусь від Росії

– Під час цих навчань відбувалися дуже цікаві речі. Тому що спочатку передбачалося, що якісь три країни з вигаданими назвами – Вейшнорія, Лубенія і так далі – відчувають агресивні задуми щодо братнього білорусько-російського союзу і хочуть відірвати Білорусь від Росії. І з цією метою засилають на першому етапі терористів і диверсантів, а коли їхні банди розгромлені, роблять пряму агресію.

Але в останній момент, наскільки можна судити з того сценарію, який був запропонований під час відвідування Володимиром Путіним Лузького полігону під Санкт-Петербургом, все швидко змінили і повернулися до сценарію про те, що ось вертольоти, бомбардувальники, танкові клини всі призначені для того, щоб знищувати деякі групи терористів.

– А з чим пов’язаний цей поворот?

– Ну, мабуть, все-таки хтось вирішив не дражнити західних партнерів Росії. При цьому білоруські колеги чесно кажуть, що вони тренуються протидіяти наступаючим сухопутним військам потенційного противника.

– І наскільки це все актуально зараз?

– Більш ніж актуально! Тому що, на мій погляд, Росія і Захід вступили в період нової Холодної війни. Війська НАТО і російські війська стоять навпроти одне одного, і між ними вже немає ніяких буферних зон.

У НАТО заявили, що навчання «Захід-2017» свідчать про підготовку Росії «до великої війни».

Оригінал матеріалу https://www.svoboda.org/a/28744360.html – на сайті Російської редакції Радіо Свобода