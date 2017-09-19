Російські ЗМІ: на навчаннях «Захід-2017» вертоліт обстріляв глядачів

Під російським Санкт-Петербургом під час військових навчань «Захід-2017» бойовий вертоліт Ка-52 ракетами обстріляв глядачів, повідомляє інтернет-видання 66.ru.

За повідомленням, тяжко поранені щонайменше дві людини. За даними інтернет-видання, причиною ракетного удару міг стати технічний збій. Коли саме стався обстріл – точно невідомо. За даними російського ЗМІ, це сталося на полігоні «Лужский» 17 або 18 вересня.

Офіційно про інцидент нічого не повідомляли.

66.ru зазначає, що напередодні полігон відвідали президент Росії Володимир Путін і міністр оборони країни Сергій Шойгу.

Міноборони Росії повідомлення наразі не коментувало.

Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила відео з наслідками залпу.

Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусії 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.

У НАТО заявили, що навчання «Захід-2017» свідчать про підготовку Росії «до великої війни».