У Міноборони Росії заперечують удар по глядачах на навчаннях «Захід-2017»

Міністерство оборони Росії заперечує повідомлення, що з’явилися у ЗМІ і соціальних мережах, про ракетний удар по глядачах під час військових навчань «Захід-2017».

У прес-службі Західного військового округу заявляють, що 18 вересня «ніяких пригод, пов’язаних із роботою армійської авіації, не було». За словами військових, відеозапис ракетного удару – це «провокація або чиясь персональна дурість». У відомстві при цьому підтвердили випадковий пуск ракет з гелікоптера Ка-52, проте, як стверджується, це сталося нібито «в інший час», а в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Раніше інтернет-видання 66.ru з посиланням на неназване джерело повідомило, що в результаті ракетного удару з вертольота Ка-52 постраждали дві людини, і опублікувало відеозапис ймовірного інциденту. За даними видання, причиною ракетного удару міг стати збій в роботі обладнання вертольота. Про це також повідомляло видання «Фонтанка». За даними цих ЗМІ, обстріл, імовірно, стався на полігоні «Лужский» 18 вересня.

Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.

У НАТО заявили, що навчання свідчать про підготовку Росії «до великої війни».