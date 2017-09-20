Військова допомога Україні від США. На що можуть піти 500 мільйонів доларів? (Огляд преси)

Газета «День» стверджує, що рішення Сенату США надати Україні 500 мільйонів доларів військової допомоги – це найбільша фінансова допомога, яку знала країна після плану Нанна-Лугара щодо ядерного роззброєння України. Щодо летальної зброї, то, як зазначає експерт газети, це питання досить суперечливе. Оскільки в Києва немає чіткого плану ведення війни та виходу з неї. Більше того, відповідно до перемир’я, запровадженого мінським процесом, заборонено застосовувати зброю. Отже, який сенс отримувати американську летальну зброю, коли українські бійці не можуть використовувати навіть вітчизняну зброю? – запитує газета.

Рішення Сенату може спричинити нову хвилю російської пропаганди, яка намагатиметься виправдати свою агресію на Донбасі озброєнням української армії США. Але серйозного загострення ситуації експерти газети «Сегодня» не очікують. Вони переконані, що, навпаки, бойовики будуть знати, що Україна дасть відсіч на їхні непередбачувані дії на лінії зіткнення. Також, на думку експертів видання, летальна зброя для України – інструмент США в діалозі з Росією. Трамп – прихильник силових інструментів. При ньому політика США в цьому питанні перейшла від тактичних поступок до оборонної позиції. Тепер летальна зброя – їхній козир. Якщо на Донбасі все буде тихо і спокійно – Україна її не побачить. Тому Росія найменше зацікавлена в ескалації агресії, наголошує видання.

Про те, чому виправдовують сепаратистів, аналізує газета «День». Експерт видання стверджує, що рішення суду у «справі 2 травня» в Одесі є наслідком деградації правоохоронної системи в України. З моральної точки зору це поразка всіх, хто стояв на Майдані, хто боровся із сепаратизмом в Одесі і не тільки. З політичної точки зору, це також негативно. Україна виглядає не найкращим чином у світовому контексті. І для Росії це додатковий аргумент, враховуючи, що вона і так активно експлуатує міф про так звану «одеську хатинь». А з правової точки зору, це в черговий раз доводить, що Україні потрібна реальна реформа правоохоронних органів – не лише патрульної поліції, а й прокуратури, зокрема слідства, тому що втрачені позитивні традиції слідства, правові навички. Рішення суду фактично є наслідком деградації правоохоронної системи в Україні, наголошує газета .

Депутати таки взялися за перетворення у пенсійній та медичній галузях. У відповідь на вулиці вийшли медики, констатує газета «Україна молода». І хоча «масовка» вийшла доволі чисельною, однак, як переконує експерт газети, людей примусово виганяли на протести. Утім, видання припускає, що реформи в Україні гальмуються не лише через активний спротив незацікавлених осіб та проплачені мітинги. А й через неякісні та не зовсім продумані закони.