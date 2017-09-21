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21 Вересень 2017, Київ 19:52
Новини | Політика

Трамп під час зустрічі з Порошенком похвалив Україну за прогрес

Петро Порошенко і Дональд Трамп під час останньої зустрічі, 20 червня 2017 року

Президент США Дональд Трамп похвалив Україну за прогрес.

«Ви з того часу (з часу зустрічі президентів у червні – ред.) досягли значного прогресу, справді значного прогресу… я чую дуже хороші речі. Отже, в України йдуть справи добре, дуже добре», – сказав Трамп під час відкритої для преси частини зустрічі з президентом України Петром Порошенком.

У свою чергу, Порошенко заявив, що він «дуже радий почути слова про прогрес».

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН Порошенко, серед іншого, закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на Донбасі.

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