Російський пранкер підтвердив свою розмову з Волкером у ролі Турчинова – ЗМІ

Російський пранкер Олексій Столяров на прізвисько «Лексус» підтвердив, що розмовляв зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером, назвавшись секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим. Про це він заявив в суботу в інтерв’ю телекомпанії RT (до 2009 року відома як Russia Today).

«Я вчора годину спілкувався з Волкером. Ми порушил з ним стратегічні питання, що стосуються України, Росії, Мінських угод», – сказав Столяров.

Пранкер назвав «абсурдними» заяви української сторони, що він був викритий американським дипломатом під час розмови.

«Людина спілкувалася з нами годину і видала дуже багато цікавих речей, які згодом стануть інтернет-мемами», – сказав Столяров.

Сам Курт Волкер наразі про такий інцидент не повідомляв і ніяк не коментував ситуацію.

Раніше прес-служба секретаря РНБО України повідомила про дзвінок російських пранкерів від імені Олександра Турчинова Курту Волкеру, спецпредставнику Держдепартаменту США з питань України.

Повідомлялося, що дзвінок був учора – російський пранкер намагався зв’язатися з Волкером, але «впіймав облизня», зазначили в РНБО.

Запису розмови з Куром Волкером або будь-яких згадок про описаний на сайті Турчинова інцидент на YouTube та у Twitter цих пранкерів немає.

Останнім часом подібні провокації з боку пранкерів, які працюють під дахом російських спецслужб, почастішали. Їхня мета – спроба дезавуювати успіхи української влади на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

Сам Курт Волкер наразі про такий інцидент не повідомляв і ніяк не коментував ситуацію.

Наприкінці липня російські пранкери Володимир Краснов та Олексій Столяров нібито від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана обговорили з міністром енергетики США Ріком Перрі питання зміни клімату, постачання природного газу, розширення експорту американського вугілля в Україну та американських санкцій щодо Росії. Пранкери розмістили в інтернеті 22-хвилинну розмову, яка відбулася 19 липня.

Останнім часом їхні розіграші, пов’язані із дзвінками в Україну, стосуються справи колишнього очільника Одеської обласної адміністрації екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.