Російські пранкери нібито від імені Гройсмана говорили з міністром енергетики США

Російські пранкери Володимир Краснов та Олексій Столяров нібито від імені прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана обговорили з міністром енергетики США Ріком Перрі питання зміни клімату, постачання природного газу, розширення експорту американського вугілля в Україну та природного газу. Це підтвердила 25 липня речниця міністерства енергетики США Шайлін Гайнс.

Також у розмові йшлося про американські санкції проти Росії. Перрі, який лише кілька тижнів тому вів переговориз Гройсманом в Україні, підтвердив, що адміністрація Трампа виступає проти спорудження газогону «Північний потік-2», російського проекту з транспортування природного газу до Європи через Балтійське море, тобто в обхід України. Міністр також заявив, що технології США можуть допомогти Україні розвивати власний газовидобуток.

«Надання Україні більшої кількості варіантів із деякими нашими технологіями – це, я гадаю, в інтересах усіх, за винятком росіян», – сказав він Рік Перрі.

Пранкери розмістили в інтернеті 22-хвилинну розмову, яка відбулася 19 липня.