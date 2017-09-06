«Диявол криється в деталях»: реакція світу на ідею Путіна щодо миротворців ООН на Донбасі

У світі реагують на пропозицію президента Росії Володимира Путіна щодо розміщення миротворців ООН на охопленому конфліктом Донбасі. З одного боку, політики та експерти вказують на позитив вже самої ідеї розташування «блакитних шоломів» у східній Україні, а з іншого вказують і на деякі неприйнятні для України аспекти цієї пропозиції.

Треба зробити ще дуже багато кроків, перш ніж санкції будуть зняті

Уряд Німеччини підтримав ідею миротворців для Донбасу, але не на умовах президента Росії Володимира Путіна. Речниця уряду Німеччини, а вона разом з Францією є учасником «нормандської четвірки» про врегулювання на окупованій частині Донбасу, Ульріке Дреммер повідомила, що офіційний Берлін підтримав пропозицію Путіна за дотримання низки інших умов. Вона відкинула ідею, що миротворча пропозиція Путіна може потягнути за собою поступове зняття санкцій. «Крок президента – тільки перший крок, а треба зробити ще дуже багато кроків, перш ніж санкції будуть зняті», – заявила Дреммер.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель висловив задоволення тим, що президент Росії висловив підтримку ідеї спрямувати миротворців ООН до українського Донбасу.

Ми дуже радіємо з цього першого сигналу, який висловив президент Росії Володимир Путін, що він підтримує «блакитні шоломи» ООН на сході України

«Ми дуже радіємо з цього першого сигналу, на мою думку, разючого сигналу, який висловив президент Росії Володимир Путін, що він підтримує подальше обговорення того, що Росія раніше відкидала, – спрямування «блакитних шоломів», сил ООН, місії «блакитних шоломів» на схід України, щоб запровадити припинення вогню», – сказав глава німецької дипломатії.

На думку Ґабріеля, пропозиція Путіна щодо миротворців свідчить про зміну політики Москви, і це треба вітати.

Засвідчила зміну своєї політики, і ми не маємо поставитися до цього легковажно

«Іще важливіше, що цією пропозицією про місію «блакитних шоломів» на сході України Росія засвідчила зміну своєї політики, і ми не маємо поставитися до цього легковажно. Нам потрібна Росія для вирішення таких конфліктів, як із Північною Кореєю. Було б добре, якби ми могли сприйняти це як завдання домовлятися про нові шляхи розрядки напруженості і політики щодо Сходу – в Німеччині і також у Європі», – додав він.

Миротворча операція повинна принести безпеку

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер написав у Твіттері так: «Цікавий заклик Росії щодо миротворців ООН в Україні. Миротворча операція повинна принести безпеку, відновити суверенітет України, уникати поглиблення розбіжностей».

А американський експерт Бріджем МакКаун написав у Твіттері, що йому дивно бачити слова «Путін», «Росія», «миротворці» і «Україна» в одному реченні.

Де саме стати миротворцям?

Як і чимало українських представників, іноземні політики та експерти теж помітили, що президент Путін запропонував розташувати миротворців уздовж лінії розмежування в зоні конфлікту, а не на всій окупованій частині українського Донбасу чи на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону.

Колишній президент Естонії Томас Хендрік Ілвес написав, що він міг би зрозуміти, якби миротворців Путін пропонував би розмістити на кордоні Росії й України, «але якщо між Україною та Україною, тоді не розумію».

От, власне, на цей аспект пропозиції президента Путіна – розмістити миротворців ООН на лінії розмежування на Донбасі – звертає увагу в інтерв’ю Радіо Свобода політолог Роланд Фройденштайн з Центру Мартенса у Брюсселі.

Диявол криється в деталях! Путін хоче миротворців на лінії фронту. Але він не хоче їх на кордоні між Україною та Росію. Бо він хоче продовжувати поставляти солдатів та озброєння

«Як-то кажуть, диявол криється в деталях! Путін хоче миротворців на лінії фронту між заколотниками та урядовими військами. Але він не хоче їх на кордоні між Україною та Росію. Бо він хоче продовжувати поставляти солдатів та озброєння через українсько-російський кордон на ділянці між Донбасом та Росією. Ось чому він не хоче миротворців там, але треба вимагати, щоб саме там з’явились ці миротворці», – сказав Фройденштайн.

Переклад твіту: «Миротворці ООН потрібні між ворогуючими сторонами, між нападником Росією та захисником Україною. Путін хоче, аби ООН допомогла йому утримати окуповані території»:

Розумною реакцією Києва було б сказати: класна пропозиція, в цій пропозиції одна деталь відсутня – миротворці повинні бути на українсько-російському кордоні

За словами Фройденштайна: «Розумною реакцією Києва було б сказати: класна пропозиція, ми про це вже говоримо кілька років, але в цій пропозиції одна деталь відсутня – миротворці повинні бути на українсько-російському кордоні – на ділянці, яку нині контролюють бойовики. Якщо це буде враховано, мені здається, що український уряд повинен підтримати ідею з миротворцями».

А колишній посол США в Україні, експерт Інституту Брукінґса у Вашингтоні Стівен Пайфер вважає, що пропозиція Путіна щодо миротворчої місії ООН «не є серйозною, якщо вона обмежиться лише лінію зіткнення, а сили повинні бути дислоковані на всій окупованій частині Донбасу і на українсько-російському кордоні».

Президент Петро Порошенко буде піднімати тему миротворців ООН під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку 20 вересня. Ця тема також обговорювалась під час недавнього візиту до Києва генерального секретаря ООН Антоніу Гуттереша.

Росія зараз вже подала проект резолюції щодо миротворців на Донбасі до Ради безпеки ООН.

Деякі експерти з російської пропаганди помітили, що державні телеканали Росії піднімали на глум пропозиції України щодо миротворців, а нині розхвалюють Путіна, який пропонує теж саме:

«Звичайно, Путін хоче виглядати розважливим. Він хоче виглядати, так само як і в корейській кризі, врівноваженим і раціональним. Це перша його мета, – каже брюссельський експерт Фройденштайн. – Другою метою Путіна є розвінчання міфу – мовляв, Росія є стороннім посередником, а не стороною в цій війні. Але це ж нонсенс! Звичайно, Росія є стороною конфлікту і веде війну проти України».