Миротворчі місії Росії закінчуються привласненням територій – Цинцадзе

Росія ініціює розміщення миротворців на Донбасі на своїх умовах, щоб реалізувати сценарій відчуження цієї території, впевнені експерти. Крім того, деякі з них припускають, що заяви Путіна в першу чергу націлені на російських виборців.

Військовий експерт Арчіл Цинцадзе нагадує про особливості російського підходу до миротворчої діяльності – за його словами, вона часто перетворюється на спосіб відчуження та привласнення територій.

«Зважусь вам нагадати миротворчі місії, де брала участь Росія: в Абхазії, у Південній Осетії, в Придністров'ї. І чим всі ці миротворчі місії закінчувались, всім дуже добре відомо», – каже він. За прогнозом Цинцадзе, саме такий сценарій матиме місце на Донбасі, якщо Росія введе своїх миротворців.

Розповідатимуть, що так, ми такі великі миротворці, а далі розмова піде про створення якихось прикордонних підрозділів

«Розповідатимуть, що так, ми такі великі миротворці, а завтра знову буде встановлений статус-кво на демаркаційній лінії, а далі розмова піде про створення якихось прикордонних підрозділів», – впевнений експерт.

При цьому, наголошує він, відмова України від такої пропозиції виглядатиме не надто послідовною, адже українська сторона сама виступала з ініціативою введення миротворчого контингенту.

Щоб ми почали відмовлятись і махати руками, мовляв нам миротворці не потрібні – це буде необдумано

«Тепер, коли російська сторона погодилась і виступила з власною ініціативою, щоб ми почали відмовлятись і махати руками, мовляв, ні, нам у жодному вигляді миротворці не потрібні – думаю, це буде необдумано», – вважає Цинцадзе. Задача українських дипломатів, на його переконання, полягає в тому, щоб конкретизувати умови, на яких Україна готова дозволити присутність миротворців. Серед таких умов мають бути повна відсутність російських військових у складі місії та розміщення її не на лінії розмежування, як те пропонує Путін, а на кордоні з Росією.

Колишній начальник Гештабу ЗСУ, генерал-полковник Анатолій Лопата погоджується з тим, що присутність російських військ у складі миротворчого контингенту на Донбасі неприйнятні, а розміщення його на лінії зіткнення з окупованими територіями суперечить міжнародним нормам.

Миротворці розташовуються в таких містах, куди не досягають силові втручання іншої сторони

«Миротворці розташовуються в таких містах, куди не досягають силові втручання іншої сторони і не гинуть їхні люди. Вони контролюють виїздами або лінію зіткнення, або лінію контролю. На сьогоднішній день для мене цілком очевидно, що присутність російських військ у миротворчій місії на Донбасі незбагненна», – пояснює він.

Головна мета подібних заяв виставити Росію – країну-агресора – миротворцем, вважає військовий експерт Олег Жданов. Однак, пояснює він, ці спроби недієздатні: ООН не надасть миротворчу місію, поки в назві конфлікту не буде слова «війна» (громадянська чи міжнародна). А Європа не збирається розширяти місію ОБСЄ.

На думку експерта, для Володимира Путіна подібні ініціативи мають в першу чергу політичну цінність.

Володимир Путін шукає політичну платформу для того, щоб оголосити, що він йде в президенти Росії

«Він на весь світ заявляє: подивіться, який я хороший, я за мирні ініціативи, пропоную рішення питання. Він продовжує підтримувати свій імідж миротворця, який він для себе створив. Невипадково зараз – чому? Тому що Володимир Путін шукає політичну платформу для того, щоб оголосити, що він йде в президенти Росії», – пояснює Жданов.

За три роки в межах мінської тристоронньої контактної групи і поза нею було розроблено цілу низку різноманітних форматів миротворчих місій. Однак в жодному з них не передбачалося, що одним з учасників будуть представники терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР». Про це Радіо Свобода наголосив колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний. Тому ця теза російського керманича, за його словами, є контрпродуктивною:

Ні про яке погодження з боку псевдокерівників ОРДЛО мова не може йти

«Ні про яке погодження того чи іншого проекту з боку псевдокерівників ОРДЛО мова не може йти, тому що ніде в жодному документі ці псевдокерівники не є учасниками переговорного процесу. Вони знаходяться на приставних стільцях».

Натомість політик визнає таке право голосу за мирними громадянами, які опинилися на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

На території, яка сьогодні окупована, є майже три мільйони громадян. Ці особи можуть вести діалог

«На території, яка сьогодні окупована російськими військами, є майже три мільйони громадян, з яких більшість не брала участь ні в збройних конфліктах, не приймала рішень, не причетна до будь-яких дій. І тому ці особи, чи як лідери громад, чи як інші посередники можуть взяти участь у цьому процесі для того, щоб вести такий діалог», – пропонує він.

Важливо, що українська сторона наголосила на важливості подібної ініціативи, хоч і засудила низку умов. Натомість російський президент очікував від українського боку «ні», звернув увагу Безсмертний. І додав: на подібні заяви Володимира Путіна штовхають майбутні вибори та стабільне погіршення ситуації в Україні.

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