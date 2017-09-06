Радіо Свобода Daily: Путін передумав і не проти «блакитних шоломів» на Донбасі?

Миротворча місія ООН на Донбасі?
Дві гучні й несподівані заяви зробив російський президент Володимир Путін під час саміту БРІКС у Китаї. З них і почнемо.
Перша – ввести миротворчу місію ООН на Донбасі. Втім, за версією Москви, ці миротворці мають стати виключно на лінії розмежування сторін – що означало б консервацію становища на окупованій частині Донбасу. Путін також заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР».
Цю думку рішуче відкинули в Україні, де наголосили, що будь-яка миротворча місія, чи під егідою ООН, чи ЄС, чи ОБСЄ, має розташуватися на всій окупованій території, зокрема й на непідконтрольній нині Києву ділянці українсько-російського кордону, і в такій місії не може брати участі Росія як держава-агресор.
Друга заява – про те, що бойовики направлять свою зброю в інші регіони, якщо США нададуть Україні летальну зброю. «Путін чітко говорить: по-перше, американська летальна зброя не впливатиме на бойові дії, по-друге, «повстанці» будуть атакувати на всіх ділянках фронту на Донбасі», – коментує слова Путіна британський історик Тімоті Еш.
Раніше Вадим Пристайко, голова Місії України при НАТО в ефірі Радіо Свобода наголошував: введення миротворців ООН на Донбас досі блокувала Росія, яка підтримує бойовиків.
Вчитись по-новому
Верховна Рада схвалила нову редакцію закону про освіту. Одним із нововведень закону є 12-річна середня освіта. Документ передбачає три форми здобуття освіти: формальну, неформальну (тренінги, гуртки, курси) та інформальну (самоосвіта). Крім того, закон стимулює педагогів освоювати нові методики навчання через зовнішню незалежну сертифікацію: вчителі, що її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%. Закон також визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
А на чому ще, окрім освіти, восени зосередиться Верховна Рада, читайте у матеріалі «Осінь реформ».
Аварія за участю Борща чи Димінського?
Апеляційний суд Львівської області ухвалив рішення про звільнення з СІЗО під домашній арешт Андрія Борща, охоронця бізнесмена Петра Димінського. «Це підло вчинено, не по-людськи. Надіюсь, що справа буде доведена до кінця, і Петро Димінський приїде до мами загиблої з вибаченнями», – каже брат загиблої Степан Мацевко, який переконаний, що за кермом машини був саме Димінський. Мама загиблої, за словами брата, дуже важко переживає смерть дочки, вона у важкому стані, під наглядом лікарів.
Ще декілька новин, але коротко.
Ностальгія за «совком»
І на завершення теж про мистецтво. Художниця Зоя Черкаська-Ннаді малює своє радянське дитинство. З Києва до Ізраїлю вона поїхала, коли їй було 14 років – як виявилося, за два тижні до розпаду Радянського Союзу. Серія цих її робіт підкорила рунет. Є серед них і картина: «Молодий дисидент слухає Радіо Свобода». Всі інші роботи за лінком.
Бережіть спогади!
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