Радіо Свобода Daily: Путін передумав і не проти «блакитних шоломів» на Донбасі?

Миротворча місія ООН на Донбасі?

Дві гучні й несподівані заяви зробив російський президент Володимир Путін під час саміту БРІКС у Китаї. З них і почнемо.

Перша – ввести миротворчу місію ООН на Донбасі. Втім, за версією Москви, ці миротворці мають стати виключно на лінії розмежування сторін – що означало б консервацію становища на окупованій частині Донбасу. Путін також заявив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР».

Цю думку рішуче відкинули в Україні, де наголосили, що будь-яка миротворча місія, чи під егідою ООН, чи ЄС, чи ОБСЄ, має розташуватися на всій окупованій території, зокрема й на непідконтрольній нині Києву ділянці українсько-російського кордону, і в такій місії не може брати участі Росія як держава-агресор.

Друга заява – про те, що бойовики направлять свою зброю в інші регіони, якщо США нададуть Україні летальну зброю. «Путін чітко говорить: по-перше, американська летальна зброя не впливатиме на бойові дії, по-друге, «повстанці» будуть атакувати на всіх ділянках фронту на Донбасі», – коментує слова Путіна британський історик Тімоті Еш.

Раніше Вадим Пристайко, голова Місії України при НАТО в ефірі Радіо Свобода наголошував: введення миротворців ООН на Донбас досі блокувала Росія, яка підтримує бойовиків.

Вчитись по-новому

Верховна Рада схвалила нову редакцію закону про освіту. Одним із нововведень закону є 12-річна середня освіта. Документ передбачає три форми здобуття освіти: формальну, неформальну (тренінги, гуртки, курси) та інформальну (самоосвіта). Крім того, закон стимулює педагогів освоювати нові методики навчання через зовнішню незалежну сертифікацію: вчителі, що її пройшли, отримають додаткову надбавку до заробітної плати – 20%. Закон також визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

А на чому ще, окрім освіти, восени зосередиться Верховна Рада, читайте у матеріалі «Осінь реформ».

Аварія за участю Борща чи Димінського?

Апеляційний суд Львівської області ухвалив рішення про звільнення з СІЗО під домашній арешт Андрія Борща, охоронця бізнесмена Петра Димінського. «Це підло вчинено, не по-людськи. Надіюсь, що справа буде доведена до кінця, і Петро Димінський приїде до мами загиблої з вибаченнями», – каже брат загиблої Степан Мацевко, який переконаний, що за кермом машини був саме Димінський. Мама загиблої, за словами брата, дуже важко переживає смерть дочки, вона у важкому стані, під наглядом лікарів.

Ще декілька новин, але коротко.

Радник голови СБУ Юрій Тандіт підтвердив план обміну заручників «87 на 309». Коли саме міг би відбутися обмін, поки що не відомо. В СБУ також припускають, що згадані цифри можуть змінюватися.

Грузія офіційно попросила Україну затримати і передати їй Міхеїла Саакашвілі. Отримані від грузинської прокуратури запит і матеріали про чотири кримінальні справи проти Саакашвілі міністерство передає до Генпрокуратури України – для екстрадиційної перевірки.

Українські військові переходять на нову зимову форму за стандартами НАТО. Як вона виглядатиме можна роздивитись на фото. При отриманні комплекту військові самі тепер можуть комбінувати собі одяг, відмовляючись від одних речей на користь інших. Вартість одного зимового комплекту складає близько восьми тисяч гривень.

Художник Sociopath узгодив з міністром культури Євгеном Нищуком відновлення «Ікон Революції» на Грушевського. «Нарешті в мене буде час і простір, якого мені бракувало в ту ніч на Груші, щоб зробити якісні малюнки», – написав художник у Facebook.

Ностальгія за «совком»

І на завершення теж про мистецтво. Художниця Зоя Черкаська-Ннаді малює своє радянське дитинство. З Києва до Ізраїлю вона поїхала, коли їй було 14 років – як виявилося, за два тижні до розпаду Радянського Союзу. Серія цих її робіт підкорила рунет. Є серед них і картина: «Молодий дисидент слухає Радіо Свобода». Всі інші роботи за лінком.

Бережіть спогади!

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