Художник Sociopath узгодив з міністром Нищуком відновлення «Ікон Революції» на Грушевського

Стріт-арт художник Sociopath повідомив, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті, які були нанесені під час Революції гідності на вулиці Грушевського.

«Я мав розмову з міністром культури, паном Нищуком, ми дійшли згоди, що після вирішення усіх офіційних і організаційних питань, я відновлю «Ікони Революції». Нарешті в мене буде час і простір, якого мені бракувало в ту ніч на Груші, щоб зробити якісні малюнки», – написав художник у Facebook.

«І хочу порадувати львів’ян: реставраційні роботи я почну з відновлення львівської трилогії «Війна», міністр обіцяв сприяти», – вказав також Sociopath.

У суботу, 2 вересня, стало відомо, що з фасаду будинку на вулиці Грушевського, з-поміж вітрин салону меблів, зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Журналістка Тетяна Висоцька, яка повідомила про це, також оприлюднила фото, на якому, як виглядає, власник крамниці спостерігає за процесом ліквідації зображень.

Керівник салону Ігор Доценко тоді ж у коментарях до допису журналістки назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби», і закликав до спокою.

Після цього активісти побили вікна і обмалювали фасад меблевого салону «Емпоріум», на стіні якого раніше були розміщені роботи. Згодом Доценко оголосив про закриття салону

Графіті, про які йдеться, створив свого часу український стріт-арт-художник на творче псевдо #Sociopath, який приховує своє справжнє ім’я. Пізніше він написав на своїй сторінці у Facebook, що має намір власноруч їх відновити.

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