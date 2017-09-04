Поліція буде розслідувати і знищення графіті, і погром магазину на Грушевського – заява

Поліція Києва почала два провадження за фактом конфлікту на вулиці Грушевського: через знищення графіті вуличного художника #Sociopath «Ікони революції» – за статтею Кримінального кодексу про руйнування пам’яток історії та культури, а через побиті вікна і обмальований фасад меблевого салону «Емпоріум», на стіні якого раніше були розміщені роботи, – за статтею про умисне знищення або псування майна.

«Поліцейські оглянули місце події та прилеглу територію, поспілкувалися зі свідками та очевидцями. Нікого не затримували. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили автомобільну шину, балончик емалі, пусту пляшку запальної суміші, інші речові докази», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Власник крамниці меблів класу люкс «Емпоріум» у будинку на вулиці Грушевського в Києві, зі стін якої стерли графіті часів Майдану і вхід до якої розгромили у відповідь, Ігор Доценко заявив, що його салон після інциденту «закритий». Він не уточнив, чи йдеться про тимчасове закриття, чи про постійне.

При цьому, коментуючи напад на крамницю, він стверджує, що його крамниця «три з половиною роки доглядала за графіті» і стала «заручниками провокаторів, які й замалювали ці праці, щоб вчинити цей вандалізм».

Раніше в неділю генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були створені під час подій Революції гідності на фасаді будинку по вулиці Грушевського в Києві. Генпрокурор нічого не згадав про дії нападників, які раніше в неділю розгромили вхід до цієї крамниці і обписали її вітрини, виявляючи таким чином незгоду з діями представників крамниці.

У суботу стало відомо, що з фасаду згаданого будинку, з-поміж вітрин крамниці, зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Журналістка Тетяна Висоцька, яка повідомила про це, також оприлюднила фото, на якому, як виглядає, власник крамниці спостерігає за наслідками ліквідації зображень.

Керівник крамниці Ігор Доценко тоді ж у коментарях до допису журналістки назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби», і закликав до спокою.

Графіті, про які йдеться, створив свого часу український стріт-арт-художник на творче псевдо #Sociopath, який приховує своє справжнє ім’я. Пізніше він написав на своїй сторінці у Facebook, що має намір власноруч їх відновити.