Нищення графіті часів Майдану: що найбільше обурило користувачів соцмереж?

«Жлобуваті підприємці зневажають історичну пам’ять»: у соцмережах не вщухає хвиля обурення та дискусій щодо нищення графіті часів Майдану. Прокуратура порушила кримінальну справу, активісти розбили вікна у магазині, на стіні якого були ці графічні картини, автор обіцяє відновити роботи, а керівник магазину назвав усе, що відбулося, провокацією. Як розвивалися події, що найбільше обурило Facebook-спільноту і як вчитися берегти пам’ять про свою історію – читайте в огляді соцмереж.

У магазині «Емпоріум», що на вулиці Грушевського у Києві, вирішили стерти графіті «Ікони Революції», створені у часи Майдану. Це зображення Івана Франка, Лесі Українки і Тараса Шевченка в образах учасників Революції Гідності, для багатьох українців вони були важливою частиною пам’яті про ті події. Те, що графіті більше немає, помітила журналістка Тетяна Висоцька. Цю новину швидко поширили у соцмережах.

Обурило користувачів соцмереж і те, що керівник магазину Ігор Доценко назвав графіті типовим «стріт-артом», який не має особливої цінності.

​«Шевченко, Леся і Франко – обереги Майдану»

Чому графіті потрібно було зберегти? «Ці графічні картини мали в собі дух нашої боротьби. Шевченко, Леся, Франко – наші пророки – були з нами пліч-о-пліч на Майдані. Ми «рвали кайдани», а вони були нашими оберегами», – написав міністр культури Євген Нищук.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав цей випадок злочином проти пам’яті і цінностей.

Власником будівлі, де розміщений магазин, є Інститут історії НАН України. Його співробітники у Facebook також висловили обурення такими діями орендарів. Інститут закликав українців оберігати історичні артефакти та джeрeла від знищення.

Деякі коментатори виступили і на захист магазину. Вони аргументували це тим, що центру Києва потрібно повернути вигляд, який він мав до Майдану, а власники приміщення або ті, хто ним користується, мають право чинити з картинами на власний розсуд, якщо ті ніяк не захищені.

Однак, графіті є пам’яткою історії згідно із наказом Мінкультури. Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що їхнє нищення є актом вандалізму.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Також він додав, що підприємців-власників «Емпоріуму» скоро перевірять «усі державні контролюючі органи».

Відповідь соромом на сором – Вакарчук про те, як націоналісти «помстилися» магазину

У неділю група активістів прийшла до місця, де були графіті, «запитати у власника, чому він стер графіті».

Той, хто вирішив стерти графіті, не лише порушив закон, а й зневажив пам’ять Майдану, вважає речник «Правого сектору» Артем Скоропадський.

Результат акції – розбиті вікна і напис: «Не зітреш».

Такі методи спродобалися не всім. Відповідь соромом на сором – так охарактеризував дії активістів популярний музикант Святослав Вакарчук.

Наприкінці – звинувачення у провокаціях

Ігор Доценко повідомив про закриття «Емпоріуму» і, зрештою, зазначив, що роботи замалювали провокатори, «щоб пізніше і влаштувати цей вандалізм». Згодом він видалив або приховав цей допис зі своєї сторінки.

«Злякався та забрехався», – відреагувала Тетяна Висоцька і опублікувала фото, на яких видно, що Доценко був присутній, коли стирали графіті.

Пост керівника магазину став приводом для жартів

Як долати «жлобство»?

Донецький журналіст і блогер Денис Казанський вважає, що випадок із графіті актуалізував важливу проблему нищення історичних пам’яток в Україні. «Абияке ставлення до історії в Україні було при будь-якій владі. В суспільстві немає культури збереження старовини. А як її виховувати - те ще запитання», – пише Казанський.

Журналістка Тетяна Данилено теж має багато запитань:

Як берегти пам’ять про Майдан? Із цим запитанням ми звернулися до читачів Радіо Свобода у Facebook.

Автор малюнків, художник під ніком Sociopath, прокоментував ситуацію одним із останніх, пізно увечері в неділю. Він подякував українцям за підтримку і пообіцяв відновити свої роботи, «як тільки ситуація набуде правильного розвитку».