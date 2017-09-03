На Грушевського розгромили магазин, де стерли графіті часів Євромайдану

У Києві розгромили вхід до магазину люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4, з фасаду якого перед цим були стерті знамениті графіті часів Євромайдану. Фотографії з місця події розмістив у Twitter фотограф Владислав Содель.

На фото видно також, що біля входу запалили шини.

Також фото з'явилися на сторінці організації «С14».

3 вересня стало відомо, що з фасаду магазину люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності.

Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби».

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам'яткою історії.

Віце-прем'єр В'ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.