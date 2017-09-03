В'ятрович: знищення графіті часів Євромайдану на Грушевського є злочином

Український інститут національної пам'яті готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті часів Євромайдану на фасаді магазину на вулиці Грушевського в Києві. Про це повідомив директор інституту Володимир В'ятрович у Facebook.

Він підкреслив, що графіті на Грушевського є пам'яткою історії, відповідно до наказу Міністерства культури №869 від 15 жовтня 2014 року.

«Їх знищення є злочином і підпадає під дію частини 2 статті 298 Кримінального кодексу – умисне незаконне знищення, руйнування, пошкодження об'єкту культурної спадщини або його частини – штраф до 2350 гривень або обмеження чи позбавлення волі до 3 років з можливою забороною обіймати певні посади чи діяльність», – написав В'ятрович.

Про те, що з фасаду магазину люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності, повідомила в Facebok журналістка Тетяна Висоцька.

Керівник магазину Ігор Доценко у коментарях під постом назвав ці графіті «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби».

Генпрокуратура і поліція поки що не коментують ситуацію.