Луценко: прокуратура відкрила провадження через нищення графіті в Києві

Київська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті, які були створені під час подій Революції гідності на фасаді будинку по вулиці Грушевського в Києві, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Він нагадав у фейсбуці, що наказом Міністерства культури України № 869 від 15.10.2014 року місце бойових дій та масової загибелі громадян у районі вулиці Грушевського в Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року віднесено до об’єктів культурної спадщини місцевого значення, пошкодження чи знищення яких тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 298 Кримінального кодексу України (нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури).

«Крім того, бізнес вандалів із «Емпоріуму» найближчим часом ретельно перевірять усі державні контрольні органи. Разом – сила», – додав Луценко, коментуючи дії представників крамниці меблів класу люкс «Емпоріум», яка працює в будинку на вулиці Грушевського, 4, на стіні якого були ці графіті.

Генпрокурор нічого не згадав про дії нападників, які раніше в неділю розгромили вхід до цієї крамниці і пообписували написами її вітрини, виявляючи таким чином незгоду з діями представників крамниці.

Пізно ввечері в суботу стало відомо, що з фасаду згаданого будинку, з-поміж вітрин крамниці, зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив у неділю, що інститут готує звернення в поліцію та до Генпрокуратури за фактом вандалізму через знищення графіті, які були пам’яткою історії. Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко нагадав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану і що за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. Керівник крамниці Ігор Доценко, зі свого боку, назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби», і закликав до спокою.

Графіті, про які йдеться, створив свого часу український стріт-арт-художник на творче псевдо #Sociopath, який приховує своє справжнє ім’я.