Радіо Свобода Daily: через замальовані графіті вже закрито магазин на Грушевського

Замальовані графіті

Із фасаду крамниці люкс-меблів «Емпоріум» на вулиці Грушевського, 4 в Києві зникли знамениті патріотичні графіті, які були нанесені під час Революції гідності. Керівник магазину Ігор Доценко назвав ці графіті «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби». У відповідь декілька молодиків розгромили вхід до магазину, запаливши також біля входу шини.

Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці в Twitter написав, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність. Власник вирішив магазин закрити. Прокуратура вже відкрила провадження через нищення графіті в Києві, повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Тепер «пробіжимось» по заголовках.

Воднева бомба Пхеньяна

І до подій за кордоном. Північна Корея заявила про успішне випробування водневої бомби, яка може бути встановлена як боєголовка для міжконтинентальної балістичної ракети. Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що шосте ядерне випробування Пхеньяна було «ідеальним успіхом» і «значущим» кроком до завершення програми ядерної зброї в країні. Це оголошення було зроблене через кілька годин після того, як сейсмологи зафіксували землетрус в районі, де Північна Корея провела попередні ядерні випробування. Міжнародна спільнота вже висловила своє обурення.

Вейшнорія

Це назва однієї з трьох вигаданих держав для російсько-білоруських навчань «Захід-2017», що мають розпочатись всередині вересня. Ця держава «розташована» на північному заході Білорусі.За сценарієм навчань, Вейшнорія планує вторгнення до Білорусі, щоб посварити Мінськ та Москву, тобто одна частина Білорусі, немовби, бажає напасти на іншу. Коментатори зазначають, що кордон між Білоруссю та Вейшнорією, визначений сценарієм, нагадує кордон Радянського Союзу та Польщі в 1920-39 роках.

У Facebook вже створили прапор, карту та герб країни. Сотні підписались на сайт, заснований білорусами, які хочуть податись на громадянство Вейшнорії. Навіть Wikipedia має жартівливий опис цієї країни. Про те, як жартують щодо Вейшнорії, читайте тут.​

Не сховаєшся і не втечеш

Втім, не до сміху скоро буде користувачам російських соцмереж, адже спецслужби Росії незабаром можуть отримати усі особисті дані на користувачів мереж «ВКонтакте», «Однокласники» та інших, які вирішили залишитися працювати в Росії. Відповідний наказ розробляє Міністерство комунікацій та зв'язку Росії. До розпорядження спецслужб надійдуть всі особисті дані – псевдонім та справжнє ім’я, паспортні дані, адреса, імена друзів та родичів, все листування в мережі, і так далі. Попри це, згідно з одним із опитувань, третина українських користувачів, продовжує користуватися російськими соцмережами.

Покоління «iGen»

І якщо вже згадали про соцмережі та інтернет, то на завершення пропонуємо матеріал про вплив смартфонів на рівень щастя та інтелекту. Наприклад ,чи знали Ви, що «сигнал із телефону (свого, не чужого) активує ту ж саму недобровільну систему уваги, яка відповідає за сприйняття звуку свого імені»? А про те, що смартфони затримують вік дорослішання у дітей?

Тому:

важливо проводити більше часу подалі від гаджету, бажано на свіжому повітрі.

під час навчання телефон необхідно не просто поставити на режим без звуку, але й відкласти його якомога далі.

для покращення якості сну корисним також буде ставити смартфон подалі від ліжка, а як будильник використовувати класичний годинник.

і вже після того, як прокинулись остаточно, можна брати до рук гаджет і відкривати нашу поштову розсилку. Ми надсилаємо її о 7-й ранку, якраз до Вашого сніданку:)

Корисної Вам залежності!

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