Указ про біометричний контроль для в'їзду в Україну іноземців набрав чинності

Указ президента України про запровадження з 2018 року біометричного контролю для в'їзду в країну іноземців, в тому числі громадян Російської Федерації, набрав чинності.

2 вересня документ опублікований в газеті «Урядовий кур’єр».

Згідно з указом, уряду доручено в місячний термін вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про порядок перебування в Україні іноземців, в тому числі громадян Російської Федерації.

Кабміну також доручено в двомісячний термін опрацювати питання механізму та етапності впровадження процедури в'їзду в Україну та виїзду з України іноземців, в тому числі громадян Росії, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій, а до 1 січня 2018 року забезпечити початок функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців при здійсненні прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та в контрольних пунктах в'їзду-виїзду.

У місячний термін Кабміну доручено за участю СБУ забезпечити комплекс заходів щодо посилення контролю в'їзду та виїзду з України іноземців вжити заходів щодо вдосконалення законодавства про реєстрацію місця проживання або перебування в Україні іноземців, що походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав.

Крім того, Кабміну доручено оновити список держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Російську Федерацію.

1 вересня президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон.