Порошенко: з 2018 року запрацює система перетину кордону України за біометричними паспортами

Президент України Петро Порошенко заявляє про запровадження з 1 січня 2018 року правил перетину кордону для громадян з країн, які становлять ризики для України, за біометричними паспортами.

«Найближчими годинами має бути оприлюднено рішення РНБОУ, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами. Або в тих, у кого їх немає, мають бути зафіксовані біометричні дані на кордоні», – сказав він, додавши, що перелік таких країн затверджує Кабмін.

За словами Порошенка, нині створюється система фіксації біометричних даних в пунктах пропуску через державний кордон.

Він повідомив, що процедура буде проходити в три етапи – людина може подати попереднє повідомлення про те, що вона збирається в Україну, безпосередня фіксація даних на кордоні, біометричного паспорта або біометричних даних,третій етап – фіксація людини в місці, де вона планує перебувати.

«В умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку Росії, ця практика є цілком виправданою», – додав Порошенко.

У липні секретар РНБО Олександр Турчинов після засідання ради повідомив, що, за ухваленими рішеннями, не пізніше ніж до початку наступного року, а можливо, й раніше для іноземців на кордонах України має запрацювати біометричний контроль, а для громадян Росії також мають запровадити обов’язкові вимоги попередньої реєстрації поїздки. Натомість у Росії розкритикували ці наміри України.