Біометричний контроль на кордоні не стосуватиметься кримчан – Держприкордонслужба

У Державній прикордонній службі заявляють, що наміри України запровадити біометричний контроль для іноземців, які перетинають український кордон, не стосується жителів анексованого Криму. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив речник відомства Олег Слободян.

«Це рішення РНБО стосується іноземців, які в’їжджають на територію України. Кримчани не є іноземцями, вони є громадянами України, які тимчасово проживають під російською окупацією. Відповідно, це рішення їх не стосується. Для перетину адмінкордону, як і раніше, потрібно при собі мати український паспорт, і проблем не буде», – пояснив Слободян.

Напередодні президент України Петро Порошенко на засіданні Ради національної безпеки і оборони сказав, що Україна запровадить біометричний контроль для іноземців, які перетинають український кордон.

Після анексії Криму між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній «кордон». На адмінкордоні працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду – «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».