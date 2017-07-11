Біометричний контроль для росіян на кордоні з Україною – не приниження – Кунадзе

«Введення Україною біометричного контролю на кордоні з Росією можна розцінювати як встановлення візового режиму. Росія обов’язково повинна зробити відповідні кроки» – так відреагували на заяву РНБО і президента України деякі російські політики. Заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич заявив, що дії у відповідь можуть змусити завчасно повернутися додому багатьох українців, які в перебувають нині в Росії. Експерти в Україні не поділяють такого песимізму, адже занадто багато російських галузей залежать від українських трудових ресурсів.

Пройти біометричний контроль – не приниження. Це норма для більшості держав. Так відповідає на запитаня Донбас.Реалії російський політолог, колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе. Він, російський громадянин, не бачить проблем у запровадженні нових правил в’їзду до України. Каже: поведінка Росії в цьому питанні нагадує політику Радянського Союзу.

Якщо для в’їзду в Україну мені потрібно пройти цю процедуру, то я її пройду без проблем

«Я не бачу в цьому нічого принизливого, приниження свого престижу як громадянина Росії або престижу Росії як держави. Позиція уряду СРСР полягала в тому, що громадяни СРСР не здають відбитки пальців – це нібито принизливо. Якщо для в’їзду в Україну мені потрібно пройти цю процедуру, то я її пройду без проблем», – переконаний Кунадзе.

Але так не вважає заступник голови комітету Ради Федерації Росії з оборони та безпеки Франц Клінцевич. Він заявив: заходи Москви у відповідь відчують на собі чотири мільйони українців, які працюють в Росії. В інтерв’ю агенції «РИА Новости» Клінцевич звинуватив керівництво України в намірах запровадити справжній візовий режим.

Кроки у відповідь обов’язково будуть, вони певним чином можуть торкнутися чотирьох мільйонів українців, які працюють в Росії

«Введення системи попередньої електронної реєстрації для громадян Росії, які в’їжджають до України, або так званого біометричного контролю – це, по суті, встановлення візового режиму між нашими країнами, і його «упаковка» принципового значення не має... Кроки у відповідь обов’язково будуть, вони певним чином можуть торкнутися чотирьох мільйонів українців, які працюють в Росії», – сказав Клінцевич.

Україна готова до дзеркальної відповіді Росії – експерти

Якщо Росія буде запроваджувати дзеркальні заходи, тобто біометричний контроль на кордоні – це не буде проблемою для українських громадян, оскільки мільйони з них активно оформлюють паспорти нового типу. Але, якщо Кремль почне обмежувати в’їзд і видворяти українських громадян, які працюють в Росії, це ще раз продемонструє порушення прав людини Росією, вважає політолог Тарас Чорновіл. На його думку, без робітників з України деякі галузі в Росії просто зруйнуються.

У тій же самій Тюменській області на видобутку газу і нафти нікому працювати, крім українців. Там цілі поселення, де працюють винятково українці

«У тій же самій Тюменській області на видобутку газу і нафти нікому працювати, крім українців. Там цілі поселення, де працюють винятково українці. У тих регіонах в Росії нікому працювати, там всі п’ють і ніхто не працює. Я впевнений, что більшість цих людей, які на заробітках в Росії, будуть змушені підписати угоду про співпрацю з російськими спецслужбами. Це зайве питання до наших спецслужб – чи не треба буде, якщо хтось із них почне робити в Україні якусь бучу, приділити їм особливу увагу», – вважає Тарас Чорновіл

На думку експертів, навіть, якщо Росія ускладнить для українців умови в’їзду і перебування на своїй території, люди зможуть реалізувати себе на трудових ринках Європи. Оформлення на сезонні роботи не потребує жодних інших документів, окрім закордонного паспорта. Впровадити біометричний контроль на українському кордоні щодо всіх іноземців планують з початку 2018 року, йдеться у рішенні РНБО, ухваленому напередодні. У візитерів будуть брати відбитки пальців і цифрове фото. А громадяни Росії муситимуть узгоджувати мету візиту і маршрут з МЗС. Однак, точний порядок відомство має розробити пізніше.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)