ДМС: брат Саакашвілі має виїхати з України, інакше – примусове видворення

У Державній міграційній службі заявляють, що Давид Саакашвілі, брат колишнього голови Одеської обласної адміністрації та лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, має виїхати з України.

Як повідомляє прес-служби ДМС у Facebook, якщо Давид Саакашвілі цього не зробить, його примусово видворять з України.

«Після з’ясування всіх обставин перебування особи на території України та надання ним пояснень, працівники міграційної служби правомірно винесли рішення про примусове повернення. Відповідно до закону та рішення, порушник повинен залишити територію України, тобто виїхати до будь-якої країни світу, в інакшому випадку його за рішенням суду може бути примусово видворено до країни громадянської належності», – йдеться у повідомленні.

У міграційній службі пояснюють, що підстави для перебування Давида Саакашвілі в Україні закінчилися ще у квітні 2017 року, він зобов’язаний був залишити територію України, однак цього зробив.

Сьогодні, 2 вересня, вранці Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook про затримання свого брата. Як зазначив Радіо Свобода речник МВС Артем Шевченко, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв’язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.

Згодом депутат Сергій Лещенко, який приїхав до Печерського відділу ДМС, де, як повідомлялось, утримували Давида Саакашвілі, заявив, що брата колишнього голови Одеської ОДА відпустили з приміщення Державної міграційної служби.

За словами адвоката Давида Саакашвілі, документальних підтверджень анулювання посвідки на проживання йому не надали.