У Києві затримали брата Саакашвілі, вирішується питання про видворення – Шевченко

У Києві поліція затримала Давида Саакашвілі, брата колишнього голови Одеської обласної адміністрації, підтвердив Радіо Свобода керівник департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко. За його словами, Давид Саакашвілі перебуває на території України незаконно, оскільки його посвідка на проживання анульована ще в березні цього року у зв’язку з отриманням інформації від Державної служби зайнятості про анулювання дозволу на працевлаштування цього іноземного громадянина.

На цей момент чоловік перебуває в органах міграційної служби, сказав Шевченко.

«Зараз приймається рішення про про те, що він мусить залишити територію нашої країни, а також про накладання адміністративної постанови-штрафу за порушення міграційного законодавства», – зазначив речник МВС.

Про затримання вранці 2 вересня свого брата Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook.

«Сьогодні на світанку 8 представників МВС Авакова затримали мого брата Давида Саакашвілі, коли він виходив з дому в Києві, й вивезли в невідомому напрямку. Він – юрист, мав посвідку про проживання в Україні, мабуть, таким чином намагаються вплинути на мене, щоб я передумав повертатися», – написав політик.

Екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі останніми роками жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Пізніше політик анонсував, що 10 вересня прибуде з Польщі в Україну через пункт пропуску «Краковець» (Львівська область). У Генпрокуратурі натомість заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.