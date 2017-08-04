«Я повернусь в Україну» – Саакашвілі у Варшаві

Варшава – Міхеїл Саакашвілі, українське громадянство котрого було припинене указом президента Петра Порошенка, другий день поспіль перебуває у польській столиці. Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА зустрічається з політиками Польщі і дає інтерв’ю тамтешнім ЗМІ. У своїх заявах він наголошує, що не збирається йти з української політики.

Про те, що Міхеїл Саакашвілі перебуває у Варшаві стало відомо у четвер. Першим про це повідомив телеканал Republika, близький до польської партії влади «Право і справедливість».

У столиці Польщі Саакашвілі взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання, які відбувалися на одній із центральних вулиць міста. У своєму виступі політик наголосив, що Варшавське повстання 1944 року – це приклад героїзму і боротьби за свободу, а сучасна Польща є країною-лідером Центрально-Східної Європи.

Після офіційної частини урочистостей Саакашвілі поспілкувався з представниками української діаспори у Польщі. Під час цієї розмови він сказав, що добре поінформований про велику кількість українців у польській державі і запевнив, що розуміє, чому вони були змушені виїхати зі своєї країни. Мовляв, талановитих і працьовитих громадян з батьківщини виштовхують економічні негаразди. Прокоментував Саакашвілі і припинення українського громадянства.

«Те, що вони зробили проти мене – це ознака слабкості. Це не сильні люди, сильні люди цього не роблять. Вони вирішили, що мене не потрібно в Україні і мене треба позбутися. Вони були абсолютно переконані, що вони мені закрили двері», – сказав Міхеїл Саакашвілі.

За словами політика, ті, через кого він втратив громадянство, сподівалися, що він буде змушений постійно перебувати в США, мовляв, «позбулися» Саакашвілі «надійно, за океаном, подалі від нас».

Політик не пояснив, яким чином йому вдалося потрапити до Польщі. Водночас в розмові з українцями Варшави Саакашвілі іронізував.

Для них це буде великий сюрприз, що я потрапив в Польщу, що я опинився серед вас. Вони своїми радянськими мізками вирішили, що це можливо – когось там купити, зупинити

«Для них це буде великий сюрприз, що я потрапив в Польщу, що я опинився серед вас. Вони своїми радянськими мізками вирішили, що це можливо – когось там купити, зупинити. На їхню думку це саме так працює, але що робити, такі люди», – сказав він.

На запитання про його плани у Варшаві Саакашвілі сказав, що залишатиметься в польській столиці до понеділка, і що його графік щільно заповнений зустрічами.

«Я повернусь»

У п’ятницю Міхеїл Саакашвілі дав інтерв’ю польському радіо RMF FM, в якому спростував повідомлення окремих українських ЗМІ про те, що він не міг покинути Сполучені Штати. Він повторив тезу про те, що рішення припинити його українське громадянство – елемент політичної боротьби президента України.

«Я лідер партії, хоча Порошенко позбавив мене громадянства. Це не те рішення, яке українське суспільство прийме, тому я повернусь в Україну. Я в Польщі, хоча Порошенко не хотів, щоб я залишив США, де я дізнався про позбавлення громадянства. Тоді я негайно прилетів до Варшави. Я проведу низку зустрічей в інших європейських містах», – зазначив політик.

Також Саакашвілі наголосив, що не відмовляється від планів здійснювати реформи в Україні. Він все ще має намір активно діяти як політик, але не розкриває, як це зробити без українського громадянства.

Про причину візиту до Польщі колишній президент Грузії заявив: «Я в Польщі, щоб поговорити про можливість співпраці моєї партії з партією «Право і справедливість».

У п’ятницю Саакашвілі також зустрівся з депутатами польського парламенту. У цій зустрічі взяли участь віце-спікер Сейму та кілька депутатів з правлячої у Польщі партії «Право і справедливість», зокрема Малгожата Госєвська.

В інтерв’ю ЗМІ Михїл Саакашвілі заявив, що не планує зустрічі з головою владної партії «Право і справедливість» Ярославом Качинським, проте між ними є «дуже добрий контакт».

Експерт: візит Саакашвілі до Польщі – піар-хід

Перебування Міхеїла Саакашвілі у Варшаві Радіо Свобода прокоментував експерт з польсько-української проблематики, керівник Центру аналізу пропаганди та дезінформації Адам Лельонек. Він каже, що здивований несподіваною появою Саакашвілі у Польщі та його заявами про якісь особливо міцні зв’язки з польськими політиками, а передусім із теперішньою партією влади «Право і справедливість».

На думку експерта, прибуття Саакашвілі до Варшави – своєрідний пошук точки опори в непевній ситуації, у якій політик опинився після втрати українського громадянства.

Це спроба показати, надіслати сигнал в Україну, що він має серйозні контакти у світі, зокрема з сусідньою країною, що в Польщі до нього добре ставляться

«Це спроба показати, надіслати сигнал в Україну, що він має серйозні контакти у світі, зокрема з сусідньою країною, що в Польщі до нього добре ставляться. А Саакашвілі тут і справді позитивно сприйматимуть, з огляду на пам’ять про його теплі стосунки з Лєхом Качинським та про той період, коли Саакашвілі був президентом Грузії»,– розмірковує Лельонек.

Експерт припускає, що Саакашвілі прилетів до Польщі, щоб рятувати свій імідж.

«Передусім, тут йдеться про нього самого. Я вважаю, що це такий піар, хоч до кінця не відомо, у що він грає. Складно однозначно сказати, до чого може призвести цей візит, крім того, що реалізовується піар-хід самого Саакашвілі», – переконаний експерт.