Саакашвілі у Польщі взяв участь у святкуванні річниці повстання 1944 року

Міхеїл Саакашвілі, якому указом президента Петра Порошенка припинено українське громадянство, взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання проти нацизму.

Під час виступу 4 серпня на церемонії у Варшаві він подякував полякам і Польщі за внесок у «боротьбу України і Грузії проти російського агресора».

«Так само як і Польщі зіштовхнулася з дилемою бути чи не бути, Україна і Грузія також зіштовхнулися з цим питанням через ту ж причину, залишитися чи не залишатися їм на мапі світу», – заявив Саакашвілі, додавши, що Україна і Грузія йдуть дорогою, яку Польща проклала у 1944 році.

«Польща є символом свободи у цій частині Європи і прикладом для України, Грузії та інших народів у регіоні», – наголосив він.

Міхеїл Саакашвілі прибув до Варшави зі США. Це стало його першою поїздкою з чачу, як 26 липня президент Петро Порошенко припинив для нього українське громадянство.

Саакашвілі назвав указ Порошенка незаконним, метою якого є усунення його з української політичної арени.