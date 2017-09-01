Порошенко про втрату громадянства Саакашвілі: я повинен був діяти за законом

Президент України Петро Порошенко заявляє, що не міг не підписати указ про позбавлення колишнього голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі громадянства після отримання інформації від Державної міграційної служби України.

«Коли Державна міграційна служба надала в Комісію з питань громадянства документи, які свідчили про те, що при отриманні громадянства була подана недостовірна або сфальсифікована інформація, я повинен був діяти відповідно до закону і Конституцією. Будь-які інші кроки були б злочинною бездіяльністю. Тому у відповідності з поданням ДМС і комісії я підписав указ», – пояснив Порошенко, відповідаючи на запитання про позбавлення громадянства Саакашвілі.

Саакашвілі відреагував цю заяву Порошенка.

«Це не по закону – це його порушення, і в суді це буде доведено. І не приховати, що це його (Порошенка) особиста ініціатива – його страх і бажання позбутися незручного Саакашвілі, викинувши його з України. Не вийде», – написав він на сторінці у Facebook.

Саакашвілі останніми роками жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.