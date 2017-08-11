У ГПУ заявляють, що Саакашвілі може в’їхати в Україну лише після оформлення візи

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи. Про це заявив пізно ввечері 10 серпня заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

Він також вказав, що за порушення при оформленні громадянства Саакашвілі, які стали причиною його скасування, мають нести адміністративну чи дисциплінарну відповідальність чиновники.

«Але за свою «помилку» має відповісти і громадянин Саакашвілі, який поставив хрестик у графі «під судом та слідством в іноземній державі не перебуваю», а абзацем нижче після «попередження про можливість втратити громадянство України у разі подання неправдивих відомостей» поставив підпис», – написав Єнін у Facebook.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004–2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме.

Останніми роками він жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Київ відхилив запити Тбілісі про його видачу.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.