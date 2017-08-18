Грузія просить Україну видати Саакашвілі

Грузія просить Україну видати колишнього грузинського президента, екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі, українське громадянство якого було припинене минулого місяця.

В офісі генерального прокурора Грузії 18 серпня заявили, що співпрацюють з українською владою в питанні про екстрадицію Саакашвілі.

Заява з’явилася через два дні після того, як Саакашвілі, який перебуває в Польщі, оголосив про плани повернутися в Україну 10 вересня через польсько-український кордон у Львівській області.

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004–2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме. Він називає звинувачення політично мотивованими.

У квітні 2015 року Генеральна прокуратура України заявляла, що відмовила Грузії у видачі колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі. Як повідомляла прес-служба відомства, ГПУ провела перевірку за запитом Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу Саакашвілі і дійшла висновку про існування ризику того, що «запит про видачу Саакашвілі зроблено компетентними органами Грузії з метою його переслідування з політичних мотивів».