Саакашвілі заявляє, що він повернеться в Україну восени

Міхеїл Саакашвілі, якому напередодні указом президента припинили українське громадянство, заявляє, що він повернеться в Україну у вересні.

«Я повернуся в Україну. Я приїду 10 вересня з Польщі через пункт пропуску «Краковець», – сказав він.

Саакашвілі також заявив про намір у суді оскаржити втрату українського громадянства.

Крім того, він закликав українську владу не перетворювати факт його приїзду в «черговий цирк для російських каналів».

Останніми роками Саакашвілі жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. У Генпрокуратурі заявляли, що Міхеїл Саакашвілі може потрапити в Україну тільки після оформлення візи.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США, звідки прибув до Польщі, а згодом до Литви.

