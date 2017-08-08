Саакашвілі заявляє, що він приїхав до Литви

Міхеїл Саакашвілі, якому напередодні указом президента припинили українське громадянство, заявляє, що він нині перебуває в Литві.

«Завжди приємно перебувати в братській Литві, особливо серед друзів-засновників литовської незалежності: Вітаутаса Ландсбергіса, міністрів, членів уряду і кандидатів в президенти. Я подякував литовцям за підтримку України та Грузії, а також дуже вдячний за позицію щодо мого громадянства», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Минулого тижня Міхеїл Саакашвілі у Варшаві взяв участь в урочистостях з нагоди 73-річчя Варшавського повстання проти нацизму. 7 серпня стало відомо, що польська прокуратура отримала запит Міністерства юстиції Грузії про встановлення факту перебування на території Польщі Саакашвілі. Сьогодні, 8 серпня, польське Radio ZET повідомило, що Саакашвілі залишив територію Польщі.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004–2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме.

Останніми роками він жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Київ відхилив запити Тбілісі про його видачу.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США, звідки прибув до Польщі.