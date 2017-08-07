У Польщі отримали запит Грузії щодо Саакашвілі

У Польщі Окружна прокуратура у столиці Варшаві отримала запит Міністерства юстиції Грузії про встановлення факту перебування на території Польщі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Як повідомив речник прокуратури Лукаш Лапчинський польському агентству PAP, відповідно до процедури, прокуратура доручила з’ясувати цей факт Прикордонній сторожі і Поліції Польщі.

За його словами, до Окружної прокуратури у Варшаві цей запит надійшов від Національної прокуратури Польщі.

Деталей запиту він не навів.

У Грузії Головна прокуратура країни ще у п’ятницю повідомляла, що звернулася до компетентних органів Польщі з приводу повідомлень про прибуття Саакашвілі до цієї країни.

Речник відомства Ґіорґі Ґрдзелішвілі тоді додав, що Грузія почала здійснювати всі необхідні процедури, визначені законодавством країни.

Подробиць про ці процедури він не навів.

Міхеїл Саакашвілі у Грузії перебуває в розшуку за кількома звинуваченнями, що стосуються часі його президентства 2004–2013 років. У Тбілісі заявляли, що будуть домагатися його екстрадиції від будь-якої країни, де той перебуватиме.

Останніми роками він жив в Україні, де набув українського громадянства і був призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Київ відхилив запити Тбілісі про його видачу.

Після відставки з цієї посади Саакашвілі став різко критикувати владу України і заявляти про свої плани усунути її. Наприкінці липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив втрату Міхеїлом Саакашвілі громадянства України – за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.

Сам Саакашвілі на той момент перебував у США, звідки днями прибув до Польщі.